Люди в белых халатах — на стороне свободы
- Telegram-канал «Баста!»
- 20.06.2021, 21:30
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Идёт борьба светлых сил во имя свободы.
Сегодня день наших медиков. Кланяясь им за служение людям во имя жизни и здоровья, хочется подчеркнуть, что их миссия проявилась в Беларуси гораздо глобальнее — это спасение жизни и будущего народа в целом.
Есть глубинный, сущностный символизм происходящего в нашей стране. Идёт борьба светлых сил во имя свободы с темными силами, утверждающими духовное и физическое рабство, а в этом нет полутонов.
Люди в белых халатах на стороне свободы. Массовое, систематическое и системное выступление их профессионального сообщества в наши историчекие дни остается беспрецедентным.
Беспрецедентный их публичный призыв к ответу так называемого министра Кар(а)ника, их пикеты, их шествия в протестных колонах, их смелые выступления с правдивой информацией, их дежурства под стенами тюрьмы, их канал «Белые халаты», и многое другое.
Подобной активности не проявило ни одно профессиональное сообщество. Нигде и никогда не было такой наглядно выпуклой ситуации во время протестов: цепь людей в белых халатах, призванных спасать людей, против цепи нелюдей в черном, подавляющих людей.
Силы Добра и Света, сообщество образованных и професионально значимых людей, против сил сатаны, сообщества необразованных существ, умеющих только колотить дубинкой.
Дорогие наши медики! Спасибо вам за великое служение людям и народу. Жыве Беларусь!
Telegram-канал «Баста!»