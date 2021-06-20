Люди в белых халатах — на стороне свободы Telegram-канал «Баста!»

20.06.2021, 21:30

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Идёт борьба светлых сил во имя свободы.

Сегодня день наших медиков. Кланяясь им за служение людям во имя жизни и здоровья, хочется подчеркнуть, что их миссия проявилась в Беларуси гораздо глобальнее — это спасение жизни и будущего народа в целом.

Есть глубинный, сущностный символизм происходящего в нашей стране. Идёт борьба светлых сил во имя свободы с темными силами, утверждающими духовное и физическое рабство, а в этом нет полутонов.

Люди в белых халатах на стороне свободы. Массовое, систематическое и системное выступление их профессионального сообщества в наши историчекие дни остается беспрецедентным.

Беспрецедентный их публичный призыв к ответу так называемого министра Кар(а)ника, их пикеты, их шествия в протестных колонах, их смелые выступления с правдивой информацией, их дежурства под стенами тюрьмы, их канал «Белые халаты», и многое другое.

Подобной активности не проявило ни одно профессиональное сообщество. Нигде и никогда не было такой наглядно выпуклой ситуации во время протестов: цепь людей в белых халатах, призванных спасать людей, против цепи нелюдей в черном, подавляющих людей.

Силы Добра и Света, сообщество образованных и професионально значимых людей, против сил сатаны, сообщества необразованных существ, умеющих только колотить дубинкой.

Дорогие наши медики! Спасибо вам за великое служение людям и народу. Жыве Беларусь!

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