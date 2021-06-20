С «Мотовело» можно попрощаться? 6 20.06.2021, 21:57

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Фото: onliner.by

Утвержден ПДП, по которому на месте завода появится технопарк.

Мингорисполком утвердил проект детального планирования территории, на которой стоит завод "Мотовело". На его огромной территории планируют разместить "технопарк": экспериментальное наукоемкое производство, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, гостиница, сообщает "Еврорадио".

В 2007 году Минский велосипедный завод был приватизирован. Но Александр Лукашенко был недоволен тем, как там обстоят дела. В 2015 году бизнесмена Александра Муравьева, в чьей собственности находился завод, задержали. Власти отобрали у него предприятие и начали хозяйничать там сами. Результат — в новом ПДП: в том виде, в котором многострадальное предприятие существует сейчас, оно не сохранится.

В промышленной зоне, которую охватывает ПДП, есть и другие предприятия: ТЭЦ-2, "Коммунарка", "Элема", "Минсктранс", "Беллифт" — а также объекты коммунального хозяйства вроде "Минскводоканала" и "Спецкоммунавтотранса". Но их ждет не снос, а только "точечное уплотнение". Изучаем, что еще интересного в опубликованном проекте.

Промышленные территории собираются расширить и добавить к ним новые офисы, производства и коммунальные объекты. Проект застройки предусматривает расширение транспортной инфраструктуры: здесь могут появиться развязки с новыми участками первого и второго транспортных колец. Новые улицы проложат и между производственными корпусами.

Двухуровневая развязка на пересечении Партизанского проспекта — улицы Аранской — улицы Ленина — улицы Тростенецкой может получить еще один фрагмент — с выходом к улице Судмалиса. А с другой стороны 2-й Велосипедный переулок на отрезке от Партизанского проспекта до улицы Ванеева превратится в новый участок второго кольца с двухуровневыми развязками на пересечениях с Партизанским проспектом, улицами Тростенецкой и Ванеева.

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