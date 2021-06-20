закрыть
20 июня 2021, воскресенье, 22:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

С «Мотовело» можно попрощаться?

6
  • 20.06.2021, 21:57
  • 4,024
С «Мотовело» можно попрощаться?
Фото: onliner.by

Утвержден ПДП, по которому на месте завода появится технопарк.

Мингорисполком утвердил проект детального планирования территории, на которой стоит завод "Мотовело". На его огромной территории планируют разместить "технопарк": экспериментальное наукоемкое производство, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, гостиница, сообщает "Еврорадио".

В 2007 году Минский велосипедный завод был приватизирован. Но Александр Лукашенко был недоволен тем, как там обстоят дела. В 2015 году бизнесмена Александра Муравьева, в чьей собственности находился завод, задержали. Власти отобрали у него предприятие и начали хозяйничать там сами. Результат — в новом ПДП: в том виде, в котором многострадальное предприятие существует сейчас, оно не сохранится.

В промышленной зоне, которую охватывает ПДП, есть и другие предприятия: ТЭЦ-2, "Коммунарка", "Элема", "Минсктранс", "Беллифт" — а также объекты коммунального хозяйства вроде "Минскводоканала" и "Спецкоммунавтотранса". Но их ждет не снос, а только "точечное уплотнение". Изучаем, что еще интересного в опубликованном проекте.

Промышленные территории собираются расширить и добавить к ним новые офисы, производства и коммунальные объекты. Проект застройки предусматривает расширение транспортной инфраструктуры: здесь могут появиться развязки с новыми участками первого и второго транспортных колец. Новые улицы проложат и между производственными корпусами.

Двухуровневая развязка на пересечении Партизанского проспекта — улицы Аранской — улицы Ленина — улицы Тростенецкой может получить еще один фрагмент — с выходом к улице Судмалиса. А с другой стороны 2-й Велосипедный переулок на отрезке от Партизанского проспекта до улицы Ванеева превратится в новый участок второго кольца с двухуровневыми развязками на пересечениях с Партизанским проспектом, улицами Тростенецкой и Ванеева.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин