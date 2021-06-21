Ученые рассказали об опасных особенностях штамма коронавируса «дельта плюс» 21.06.2021, 7:36

1,706

Может ли он ускользнуть от иммунитета?

Ученые обеспокоены постепенной оптимизацией передачи коронавируса от человека к человеку, а также его попытками «ускользнуть от иммунитета», сообщает издание «Известия» со ссылкой на Deccan Herald.

Отмечается, что новый штамм коронавируса «дельта плюс», обнаруженный в индийском штате Махараштра, обзавелся восемью мутациями спайк-белка, который используется для проникновения в клетки. Отмечается, что это на две больше по сравнению со стандартной «дельтой», распространившейся по миру.

Кроме того, мутация K417N может использоваться «дельтой плюс», чтобы избежать иммунного ответа. Ученые также полагают, что новый штамм потенциально устойчив к коктейлям из моноклональных антител. Это удалось выяснить после проведения тестирования антител против определенных мутаций.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что индийские специалисты выявили 20 случаев заражения новым штаммом коронавируса, который получил название «дельта плюс». Отмечается, что врачи обнаружили случаи заболевания в штате Махараштра — там же в октябре 2020 года была найдена и прошлая версия вируса, B.1.617.

Индийскую мутацию COVID-19 выявили в марте. В минздраве Индии отмечали, что на тот момент у них было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде индийских штатов. Впоследствии этот вариант вируса обнаружили в разных странах, в том числе в России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».