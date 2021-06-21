Серьезная авария на Немиге: пешеход попал под колеса мотоцикла, байк сгорел 21.06.2021, 7:42

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Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

Читатели сообщили onliner.by о вечернем происшествии на улице Немиге в Минске. На проезжей части видели поврежденный мотоцикл, скорая кому-то оказывала помощь. Обстоятельства инцидента рассказали в ГАИ: пешеход попал под колеса мотоцикла.

— На Немиге открытым пламенем горел байк. Возле остановки мужчина в первой полосе без движения лежал. Что произошло — пока загадка, — рассказал пользователь нашего форума с ником Driver-X.

— По предварительной информации, вчера около 23:00 водитель мотоцикла 1999 года рождения двигался по улице Немига со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Романовская Слобода. Вблизи дома №3 по улице Немига он совершил наезд на пешехода 1974 года рождения, который с явными признаками алкогольного опьянения переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия мотоцикл после падения загорелся. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, — рассказали в ГАИ Минска.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома, следователь и специалист управления ГКСЭ по г. Минску.

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