Мы делаем с вами историю

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21.06.2021, 7:50

Очень скоро мы вновь встанем плечо к плечу.

Насколько человек побеждает страх, настолько он — человек. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают иногда в это верить. Главное — это видеть цель перед собой, понимать, чего ты хочешь добиться.

Очень скоро мы вновь встанем плечо к плечу. Только в этот раз до конца, чтоб больше не слышать эти крики у стен на Окрестина.

Жыве Беларусь! Жыве вечна!

Борьба продолжается!

Telegram-канал «Страна для жизни»

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