Мы делаем с вами историю
- Telegram-канал «Страна для жизни»
- 21.06.2021, 7:50
Очень скоро мы вновь встанем плечо к плечу.
Насколько человек побеждает страх, настолько он — человек. Большинство людей намного сильнее, чем они думают, они просто забывают иногда в это верить. Главное — это видеть цель перед собой, понимать, чего ты хочешь добиться.
Очень скоро мы вновь встанем плечо к плечу. Только в этот раз до конца, чтоб больше не слышать эти крики у стен на Окрестина.
Жыве Беларусь! Жыве вечна!
Борьба продолжается!
Telegram-канал «Страна для жизни»