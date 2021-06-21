Дело против Лукашенко в Германии: шансы после захвата самолета Ryanair возрастают 21.06.2021, 7:54

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Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэф

фото: dpa

Диктатор может предстать перед судом в качестве подсудимого.

Федеральная прокуратура Германии уже начала изучать факты системных нарушений прав человека в Беларуси, пишет издание businessinsider.de.

Сейчас немецкий юрист Марк Люпшиц (Mark Lupschitz) и три его коллеги намерены доказать в немецком суде, что Лукашенко не является главой государства, а следовательно не обладает функциональным иммунитетом, и может предстать перед судом в качестве подсудимого за совершение преступлений против человечности.

После захвата самолёта Ryanair Люпшиц убеждён, что шансы на то, чтобы Лукашенко стал обвиняемым в рамках уголовного дела, выросли.

Напомним, четыре немецких адвоката подали заявление от имени десяти белорусов в Федеральную прокуратуру Германии о возбуждении уголовного дела в отношении Александра Лукашенко и других ответственных лиц, которые могут иметь отношение к преступлениям в отношении белорусских граждан.

В заявлении адвокаты указывают на возможные преступления против человечности, нарушения норм международного уголовного права, которые происходили на территории Беларуси после 9 августа.

— Клиенты рассказывали нам об арестах по несущественным причинам, о жестоком обращении и пытках. Они говорили, что камеры были слишком маленькими, автозаки — переполненными. Их в течение нескольких дней унижали разными способами, заставляли находиться в неудобных позах, а именно на коленях с завязанными за спиной руками, так что они могли опереться [о пол или стену] только головой, к этому добавлялись произвольные обвинения. Им давали недостаточно или вообще не давали пищу и воду, а также не позволяли спать, — сообщил журналистам один из адвокатов, подавших заявление адвокатов.

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