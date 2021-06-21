Из Беларуси пора выгнать всех крыс
- Telegram-канал «Баста!»
- 21.06.2021, 8:00
- 1,496
Хватит молчать.
Белорусы громко прозвучали на весь мир. Я смотрю на наших людей и понимаю — мы имеем огромный потенциал, чтобы развиваться в дальнейшем как процветающая цивилизованная страна.
⠀
Пора нам начать использовать нашу силу и наконец-то выгнать из Беларуси всех крыс. Для этого нам нужно перебороть свой страх. Хватит молчать и отсиживаться в сторонке, будто нас это не касается. Высказывайте и отстаивайте свою позицию.
⠀
Хватит бояться и молчать. Мы не народец, мы народ! Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь.
⠀
Вместе — победим!
Telegram-канал «Баста!»