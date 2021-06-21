Из Беларуси пора выгнать всех крыс Telegram-канал «Баста!»

21.06.2021, 8:00

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фото: ap

Хватит молчать.

Белорусы громко прозвучали на весь мир. Я смотрю на наших людей и понимаю — мы имеем огромный потенциал, чтобы развиваться в дальнейшем как процветающая цивилизованная страна.

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Пора нам начать использовать нашу силу и наконец-то выгнать из Беларуси всех крыс. Для этого нам нужно перебороть свой страх. Хватит молчать и отсиживаться в сторонке, будто нас это не касается. Высказывайте и отстаивайте свою позицию.

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Хватит бояться и молчать. Мы не народец, мы народ! Один прутик можно сломать, а целый веник не сломаешь.

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Вместе — победим!

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