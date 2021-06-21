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В США пригрозили Китаю полной изоляцией

  • 21.06.2021, 8:06
В США пригрозили Китаю полной изоляцией
фото: pixabay

Вашингтон заявил, что это произойдет, если Пекин откажется помогать в расследовании обстоятельств появления коронавируса.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Китай о том, что он окажется в изоляции, если не позволит расследовать причины возникновения коронавируса. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, сообщает РБК.

Он отметил, что американский президент Джо Байден, в отличие от своего предшественника Дональда Трампа, смог «сплотить демократический мир» и побудить страны G7 единодушно высказаться о необходимости проведения нового расследования происхождения COVID-19 в Китае. «Президент Трамп не смог этого сделать. Президент Байден смог», — сказал Салливан.

«Сплочение народов мира» и оказание политического и дипломатического давления на КНР — основная часть прилагаемых усилий, цель которых «поставить Китай перед жестким выбором»: либо Пекин позволяет провести «реальное расследование» причин появления инфекции, либо КНР «столкнется с международной изоляцией».

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