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Ползучий переворот

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  • Дмитрий Милин
  • 21.06.2021, 8:48
  • 6,380
Ползучий переворот
фото: ap

Власть президента в России стала виртуальной.

С 2010 по сей день в России произошло два государственных переворота.

Первый государственный переворот начался "рокрировочкой" 2011 года, а закончился незаконным избранием Владимира Путина президентом на третий неконституционный срок.

Утверждение кремлевской пропаганды, что слово "подряд" дает возможность избираться одному человеку на пост президента РФ более 2-х раз является ложью.

Конституционный суд по этому поводу однозначно высказался 5 ноября 1998 года в решении № 134-О: "Два срока полномочий подряд составляют конституционный предел, превышения которого конституция РФ не допускает".

Второй государственный переворот был "ползучим" и не имеет точной датировки. Целью этого переворота была изоляция президента РФ от информации о положении дел в стране.

Этот переворот осуществляли высшие чиновники АП РФ, правительства, генералитет ФСБ, близкое окружение Путина из числа госолигархов на протяжении последних лет. И сейчас с удалением Путина в "бункер" из-за пандемии этот переворот добился своих целей.

Президент получает информацию о состоянии страны через контролируемые приближенными чиновниками и госолигархами каналы, а так же через полностью контролируемые и цензурируемые АП РФ средства массовой информации, прежде всего центральные каналы ТВ и крупнейшие российские печатные СМИ.

Именно этим объясняются нелепые заявления Путина о состоянии дел в стране. Лишенный по причине технологической безграмотности доступа к соцсетям и Telegram, он отрезан от достоверной информации о происходящем в России и от критических оценок деятельности властей, находясь своем в виртуальном "Форосе".

Именно из-за этого можно было наблюдать полную растерянность президента, когда ему случайно в обход фильтров устроенных его окружением попадала информация о срыве выплат денежных компенсаций врачам или разливе дизтоплива в Норильске.

Так, что сейчас Россией де-факто управляет не Путин, а хунта (т.н. "коллективный Путин") состоящая из высших чиновников АП РФ, правительства, генералитета ФСБ и госолигархов, манипулирующих президентом методом ограничения, искажения и фильтрации информации о состоянии дел в стране. Власть президента в стране с разрушенными институтами государства стала виртуальной.

Дмитрий Милин, "Фейсбук"

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