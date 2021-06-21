Белорусы зарубежья потребовали от своих стран жестких санкций против режима
21.06.2021, 8:56
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Также диаспора призвала освободить политзаключенных.
Массовые акции за пределами Беларуси в воскресенье проходили во многих городах и странах, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».
Белорусы Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Австрии, Эстонии, Украины и Нидерландов поддерживают политических заключенных и требуют введения жестких санкций против преступного режима Лукашенко.
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