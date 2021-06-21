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Белорусы зарубежья потребовали от своих стран жестких санкций против режима

  • 21.06.2021, 8:56
  • 1,070
Белорусы зарубежья потребовали от своих стран жестких санкций против режима

Также диаспора призвала освободить политзаключенных.

Массовые акции за пределами Беларуси в воскресенье проходили во многих городах и странах, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

Белорусы Швеции, Великобритании, Германии, Испании, Литвы, Австрии, Эстонии, Украины и Нидерландов поддерживают политических заключенных и требуют введения жестких санкций против преступного режима Лукашенко.

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