Что известно о «кошельках Лукашенко», которые уже сегодня могут попасть под санкции 9 21.06.2021, 9:07

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фото: BELTA

Какие активы они имеют?

По информации СМИ, 21 июня Евросоюз должен ввести санкции против пяти бизнесменов, тесно связанных с режимом Александра Лукашенко. Ограничения коснутся Алексея Олексина, Александра Зайцева, Сергея Тетерина, Александра Шатрова и Михаила Гуцериева. «Белсат» рассказывает, чем известны эти люди и какие активы они имеют.

Михаил Гуцериев

Михаил Гуцериев.

Фото — REUTERS/Anton Golubev/File Photo

62-летний российский олигарх является председателем совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть», его личный капитал оценивают в $2 млрд. Семья Гуцериевых на протяжении пяти лет занимала первое место в списке богатейших кланов в современной России и только в прошлом году опустилась в рейтинге Forbes на третье место.

Дружба Гуцериева и Лукашенко началась с 2000-х, когда олигарх стал президентом компании «Славнефть» и занялся строительством автозаправок и нефтебаз в Беларуси. Теплые отношения Лукашенко и Гуцериева никогда не скрывались.

«Это человек, которому президент Беларуси неизменно доверяет», – в 2018 году заявила Forbes руководитель пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Фото: president.gov.by

Благодаря Лукашенко российский олигарх получил на реализацию крупный инвестиционный проект – строительство в Любанском районе нового калийного комбината (Нежинский горнообогатительный комбинат).

«Ты один из немногих, кто получил белорусские недра», – сказал в свое время Гуцериеву Лукашенко.

Кроме того, Гуцериев построил в Минске отель «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту и ряд других объектов.

По неофициальным данным, именно Гуцериев вместе с Виктором Прокопеней уговорили Лукашенко подписать декрет «О развитии цифровой экономики». Сын олигарха Саид Гуцериев вскоре после этого стал совладельцем первой криптобиржи в Беларуси. В 2020 году Саид также выкупил белорусский «Паритетбанк».

Саид Гуцериев.

Фото: safmargroup.ru

В качестве благодарности Гуцериев регулярно оказывал Лукашенко различные услуги и делал дорогие подарки. По данным СМИ, в 2013 году именно Гуцериев подарил Лукашенко на день рождения одну из самых дорогих в мире машин – «Майбах» модели 57/62, которая стоит около 500 тысяч долларов.

Российский олигарх построил виллу возле Радошковичей, которую регулярно посещает Лукашенко, а также приобрел примерно за 12 млн. евро VIP-вертолет, оформленный в цветах государственного флага Беларуси. Кроме того, он организовывал выступление звезд российского шоу-бизнеса на концерте для Лукашенко.

В 2020 году олигарх несколько раз фактически выручал Лукашенко. В разгар нефтяной войны с Россией компании Гуцериева были единственными поставщиками нефти на белорусские НПЗ. А в августе олигарх организовал «агитационный десант» – срочную переброску в Беларусь работников российского телевидения, которые должны были заменить работников БТ, уволившихся в знак протеста. Именно после прибытия россиян официальная пропаганда приобрела резко агрессивное, человеконенавистническое содержание.

Алексей Олексин

Алексей Олексин.

Скриншот с видео president.gov.by

Алексей Олексин считается одним из наиболее приближенных к семье Лукашенко олигархов. Вместе с Виктором Лукашенко бизнесмен появляется на байкерских слетах, вместе они летали на частном самолете в ОАЭ. Сам Олексин начинал свою карьеру на государственной службе, работал в компании «Белвнешторгинвест», которая входила в состав Управления делами Лукашенко.

Артем Чайка и Алексей Олексин, Воронеж.

Фото — https://riavrn.ru/

Сегодня бизнес Олексина имеет привилегированный статус в Беларуси. Так, в последние годы Олексин получил от государства исключительные права в сфере торговли табаком. В декабре 2017 года Лукашенко разрешил компании олигарха «Энерго-Оил» создать единую товаропроводящую сеть в табачной сфере. Именно в рамках реализации этого проекта в Беларуси появились киоски «Табакерки» (всего планировалось создать до 2,5 тысяч объектов).

Ради табачного производства Олексина власти даже меняли административные границы Минска. С августа 2018 года «Энерго-Оил» стало эксклюзивным дистрибьютором продукции Гродненской табачной фабрики «Неман» олигарху также разрешили импортировать сигареты L&M, Parliament, Marlboro, хотя ранее такое право имело только предприятие «Беларусьторг» Управления делами Лукашенко.

Кроме того, Олексин, вместе с Зайцевым и Воробьем, является совладельцем компании «Бремино Групп», занимающейся развитием промышленно-логистического комплекса «Бремино-Орша». Из-за непрозрачности проекта и различных привилегий, полученных от государства, СМИ называют этот комплекс «Оршанским оффшором».

По данным СМИ, Олексин может быть связан с рядом незаконных бизнес-схем – в частности, с контрабандой сигарет. В Литве Олексин контролировал нескольких фирм, которые, как выяснило совместное журналистское расследование «Белсата», Siena.lt и OCCRP, имели явные признаки отмывания денег. Например, в свое время в Вильнюсе Олексин основал компанию в полуразрушенном здании, а затем купил через нее квартиру, в которой зарегистрировал еще две фирмы. Компании, которые даже не имели сотрудников, менее чем за два года провели через свои счета 46 миллионов евро.

Сыновья олигарха — Дмитрий и Виталий Олексины. Фото для коллажа: alfoot.net и Дима Олексин / vk.com

Ожидалось, что Олексин попадет под санкции еще в конце 2020 года, но в последний момент он был вычеркнут из списка – по неофициальной информации, на этом настояла Латвия, где олигарх в том числе ведет бизнес. Но Олексин все равно подготовился к европейским санкциям и в январе 2021 года переписал свои ключевые активы («Энерго-Оил» и «Белтрансгаз») на сыновей – Виталия и Дмитрия.

Александр Зайцев

Фото: TUT.by

В 2000-х Александр Зайцев был «неприметным клерком» в аппарате Совета министров, а также, по данным СМИ, работал помощником Виктора Лукашенко. А потом ушел в коммерческий сектор и за короткий срок стал одним из самых влиятельных олигархов страны. Зайцева считают человеком, приближенным к Виктору Лукашенко, который до 2021 года входил в Совет безопасности и был помощником своего отца по делу национальной безопасности. Их контакты выходят за пределы исключительно деловых вопросов: например, когда футбольный клуб «Динамо-Брест», которым владеет бизнесмен, выиграл чемпионат Беларуси, то на праздничный банкет приехал лично Виктор Лукашенко.

Фото: pressball.by

Бизнес Зайцева едва ли не с самого начала был завязан на ОАЭ – он резидент этой страны с 2008 года. Его компания «Sohra Overseas» позиционирует себя как основной поставщик гражданской продукции белорусских госпредприятий в страны Персидского залива и Африку. Одним из самых известных бизнес-партнеров Зайцева в арабском мире является Таджеддин Сейф – человек, который называет нынешнего премьер-министра Романа Головченко «дорогим другом» и «любимым братом».

Фото: INWEX Innovation Business Center / Facebook

Зайцев также связан с проектами в оборонительной сфере. Через «Sohra Overseas» бизнесмен является совладельцем ОАО «Кидма тэк» (прежнее название – «БСЗТ – новые технологии»). «Кидма тэк» выполняет своеобразную роль «продюсера» в белорусском ВПК и позиционируется как «дочка» государственного предприятия «Белспецвнештехника», занимающегося экспортом оружия и военной техники. Как выяснило расследование «Белсата», оборонительный бизнес Зайцева связан с несколькими подозрительными компаниями в Латвии и Украине, которые больше похожи на фирмы-прокладки. Кроме того, бизнесмен значится среди совладельцем украинской фирмы «Sigma Technology», которая регулярно участвует в тендерах Нацполиции и занимается поставками тепловизоров, устройств ночного видения и аксессуаров к стрелковому оружию.

Зайцев также имеет активы в Литве, на Кипре и Мальте. Литовский бизнес Зайцева (в частности, UAB «Sohra», которой он владеет через кипрскую фирму Litenburgo Investments), по информации СМИ, имеет явные признаки отмывания денег. На Мальте Зайцев является совладельцем компании Stork Alliance Holding Limited-вместе с Николаем Воробьем, турецким бизнесменом Аллатином Айкачем и таинственной Еurope Consulting Group Inc, зарегистрированной в Панаме.

Сергей Тетерин

Фото из семейного альбома Елены Желнарович

Сергей Тетерин – председатель Белорусской теннисной федерации, человек, входящий в ближний круг Лукашенко. Его можно часто видеть вместе с Лукашенко на неформальных мероприятиях.

В молодости Тетерин профессионально занимался спортом, был чемпионом БССР по теннису, выступал на международных соревнованиях. Потом перешел на тренерскую работу.

Фото: nn.by

Познакомились Тетерин и Лукашенко еще в 90-е, вместе играли в теннис и в хоккей. В разные времена Тетерин был заместителем министра спорта и туризма, занимал пост вице-президента Национального олимпийского комитета.

В 2012 году после ухода из НОК занялся бизнесом: он основатель и директор холдинга «БелГлобалСтарт». Компании холдинга занимаются продажей мебели и предметов интерьера, владеют сетью кинобаров, поставляют на белорусский рынок алкоголь и некоторые продукты питания.

Фото: BELTA

Как и другие приближенные к Лукашенко бизнесмены, Тетерин регулярно получает различные преференции для своего бизнеса. Например, в 2014 году во время Чемпионата мира по хоккею подконтрольная Тетерину компания была назначена официальным оператором общественного питания. В 2015 году компания Тетерина вошла в список специальных импортеров алкогольной продукции.

Также Тетерин имеет активы в медиабизнесе – он совладелец компании «ТНТ-International», которая управляет вещанием российского телеканала ТНТ в Беларуси.

Александр Шатров

Фото: Александр Глебов / probusiness.io

Александр Шатров – глава IT-компании «Synesis», которая занимается разработкой и дистрибуцией систем видеонаблюдения и аналитики. Созданная «Synesis» платформа для мониторинга общественной безопасности «Kipod» стала важным инструментом спецслужб для идентификации и преследования протестующих во время событий 2020 года. Из-за этого «Synesis» еще в 2020 году попала под санкции Евросоюза.

Сам Шатров оспаривал все обвинения и даже подал иск в суд ЕС, чтобы санкции были аннулированы.

Интересно, что до недавнего времени почти четверть ООО «Синесис» принадлежала компании «Энерго-Оил-Инвест» и жене главного бенефициара «Энерго-Оил» – Инне Олексиной. Однако после введение санкций ЕС все 100 % компании перешли в собственность Шатрова. Шатров и Олексин также принимали участие в запуске системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант». Бизнес Шатрова засветился и в совместных проектах с Управлением делами Лукашенко – в частности они разрабатывали программное обеспечение для онлайн-лотереи BelBet.

При этом Шатров, пожалуй, единственный бизнесмен из санкционного списка, которого нельзя назвать человеком, лично приближенным к семье Лукашенко. Он никогда не появлялся на публичных мероприятиях рядом с Лукашенко или его сыновьями. Об их личных контактах также ничего неизвестно.

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