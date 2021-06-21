В Польше от коронавируса начали вакцинировать бездомных 3 21.06.2021, 9:21

Мобильный пункт вакцинации появился в городе Лодзь.

В Польше начали делать прививки от коронавирусной инфекции людям без жилья. Об этом 20 июня проинформировало Polskie Radio.

Мобильный пункт вакцинации, в котором бездомные, не имеющие медицинской страховки и подтверждающего личность документа могут привиться одноразовым препаратом Johnson & Johnson, организовали в городе Лодзь.

"Мы призываем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Также есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла и до них тоже", – сказал священник Анджей Партыка.

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