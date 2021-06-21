закрыть
21 июня 2021, понедельник, 11:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше от коронавируса начали вакцинировать бездомных

3
  • 21.06.2021, 9:21
В Польше от коронавируса начали вакцинировать бездомных

Мобильный пункт вакцинации появился в городе Лодзь.

В Польше начали делать прививки от коронавирусной инфекции людям без жилья. Об этом 20 июня проинформировало Polskie Radio.

Мобильный пункт вакцинации, в котором бездомные, не имеющие медицинской страховки и подтверждающего личность документа могут привиться одноразовым препаратом Johnson & Johnson, организовали в городе Лодзь.

"Мы призываем людей, которые находятся в приютах, прийти и вакцинироваться. Также есть большая группа людей, которые не ночуют в приютах, и нам очень важно, чтобы информация о возможности вакцинации дошла и до них тоже", – сказал священник Анджей Партыка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин