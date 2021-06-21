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Долги белорусского ритейла исчисляются миллиардами

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  • 21.06.2021, 9:24
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Долги белорусского ритейла исчисляются миллиардами

Обязательства флагманов розничной торговли достигли максимального значения за историю измерений.

К 1 мая 2021 года суммарная задолженность флагманов ритейла составила 10,066 млрд BYN. Это первый раз, когда обязательства розничных торговцев пересекают отметку в 10 млрд BYN и новый рекорд по сумме долгов согласно принятой методике подсчетов, пишет сайт banki24.by.

С начала текущего года суммарные долги валообразующих ритейлеров увеличились на 3,7%. За прошлое пятилетие (2016—2020 гг.) размер долга увеличился на 60,9%. В целом за обозначенные периоды суммарная задолженность поднялась почти на 67%.

Впечатляющий рост обязательств крупных и средних компаний отрасли объясняется тем, что отчасти эти долги сформированы не в белорусских рублях, а в других валютах. Соответственно, когда белорусский рубль девальвируется, автоматически происходит корректировка суммы задолженности на курсовые разницы.

Суммарные долги состоят из обязательств по кредитам и займам и кредиторки. Долги по кредитам и займам в основном представлены банковскими кредитами и займами из различных бюджетов. В свою очередь, кредиторка — это главным образом цепочки долгов предприятий между собой при некотором вкладе долгов перед бюджетом.

Кредиты и займы ритейла на 1 мая достигли 4,196 млрд BYN. С начала 2021-го размер накопленных долгов по кредитам и займам вырос на 7,6%.

Кредиторка у флагманов розничной торговли составила 5,870 млрд BYN. Это рекордное значение за доступный период замеров по отрасли. Предыдущий максимум отмечался по состоянию на 1 января (5,807 млрд BYN).

Всякая кредиторка бывает внешней и внутренней. Внешняя кредиторка — это долги перед партнерами вне Беларуси, тогда как внутренняя — долги перед белорусскими организациями.

Внешняя кредиторка флагманов ритейла на 1 мая составила 837,8 млн BYN. Это новый рекордный показатель за историю замеров. Предыдущий максимум удержался всего один месяц.

С начала 2021 года внешняя кредиторка увеличилась на 13%. Для сравнения: за полный 2020 год рост внешней кредиторки составил 7,9%.

Внутренняя кредиторка валообразующих компаний ритейла составила 5,032 млрд BYN. Это совсем близко к историческому максимуму, который был зафиксирован 1 января (5,066 млрд BYN).

В 2021 году у флагманов ритейла падает прибыль с продаж. За 4 месяца она сократилась к 2020 году на 25%. Так как рост потребительских цен за тот же период составил 8,4%, то реальная прибыль снизилась более чем на 30%.

Большинство флагманов розничной торговли в 2021-м имеют либо убытки от реализации, либо рентабельность в пределах 0–5%. По итогам 4 месяцев доля первой группы компаний в отрасли составила 42,2%, второй — 45,3%.

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