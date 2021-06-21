Иран сообщил об аварийном отключении построенной «Росатомом» АЭС 5 21.06.2021, 9:35

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Идут ремонтные работы.

АЭС «Бушер» в Иране аварийно отключена от энергосистемы страны, сообщил в воскресенье государственный телеканал Press TV, сообщает finanz.ru.

Единственная в Исламской республике атомная станция, построенная «Росатомом» и сданная заказчику в 2011 году, перестала подавать электричество в субботу и будет отключена в течение трех-четырех дней для «технической проверки».

Госкомпания «Таванир», обслуживающая станцию, назвала причиной происходящего высокую температуру. Представитель корпорации сообщил агентству ISNA, что ремонтные работы продлятся до пятницы.

Остановка АЭС, работающей на российском урановом топливе, привела к панике в Иране и угрожает отключениями электроэнергии из-за потери мощности в объеме 900 мегаватт, пишет International Business Times.

Станция в Бушере - крупнейший российско-иранский проект. Соглашение о ее строительстве было заключено в 1995 году.

Российское посольство в Иране последний раз сообщало о доставке свежей партии топлива в республику в апреле прошлого года.

Два месяца назад иранские власти заявляли о сложностях в обслуживании станции из-за американских санкций, которые сделали невозможными долларовые расчеты с Россией.

Замглавы Организации атомной энергетики Ирана Махмуд Джафари предупреждал, что станцию, возможно, придется остановить.

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