«Приехала весной и застряла на два месяца. Теперь посижу в Польше!» 21.06.2021, 9:42

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Cтуденты-белорусы иностранных вузов рассказывают, как сейчас проходят визиты домой.

Ранее сайт kp.by уже рассказывал о том, как из-за проблем с авиаперелетами водители-международники из Беларуси не могут попасть на работу в ЕС и ищут варианты поездок через другие страны.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Теперь журналисты поговорили со студентами-белорусами, которые учатся в Польше. Ехать домой, чтобы навестить этим летом родных, они не спешат.

Алексей: не был дома в Беларуси почти два года - и пока не будет

Студент-третьекурсник Алексей учится и живет в польском Люблине. Он живет в общежитии и подрабатывает в свободное от работы время курьером. До пандемии и поствыборной напряженности в Беларуси он ездил домой в Минский район несколько раз в год. Дорога на поезде и электричке с пересадкой занимала около 7 - 8 часов и обходилась примерно в 30 долларов.

- В августе будет два года, как я не был дома. Сначала пандемия, потом постепенно стали в Европе отменять ограничения, и я планировал поехать домой этим летом. Но из-за последних событий в Беларуси решил отложить поездку на неопределенный срок. Вообще, въехать в РБ можно, но не факт, что выедешь. Пока решил на каникулах отдохнуть в Польше, - рассказал Алексей.

Фото: pixabay.com

Александра: хочет домой, но родители просят не приезжать

Александра учится в вузе в польском Вроцлаве на третьем курсе. Отмена авиасообщения ее не расстроила: и раньше в Беларусь из Польши она не летала, а приезжала в Минск на поезде или автобусом, так как самолеты - это дорогое удовольствие.

- Сейчас мне кажется, что нет воздушного сообщения, но все остальные пути, по сути, открыты, - говорит студентка. - Знакомые не так давно ездили в Беларусь и нормально возвращались, но у большинства из них - студенческая виза и «Карта поляка», благодаря чему они могут свободно пересекать границу. Допустим, я бы тоже хотела поехать в Беларусь, но у меня родители категорически против этого, в придачу на данный момент у меня нет визы и я жду «Карту сталего побыту» (вид на жительство в Польше - Прим.), она на 10 лет. Это будет официальный документ, разрешающий мне находиться в Польше. Пока у меня его нет и, если я выеду в Беларусь, то потом, если не сделаю визу, возможно, не смогу приехать.

Другие знакомые Александры, студенты с «Картой поляка» и «Картой сталего побыту», сейчас, по ее словам, тоже не стремятся съездить в Беларусь, хотя месяцами ранее на границе с проблемами они не сталкивались. Дома на родине находятся на данный момент единицы - учеба в формате онлайн это позволяет.

- Учатся из дома те, кто-то давным-давно (в начале пандемии больше года назад. - Прим.) уехал в Беларусь и просто не вернулся, - уточнила она.

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Мария: приехала в Беларусь в марте 2021 и застряла на 2 месяца

Студентке-белоруске из Варшавы Марии весной необходимо было приехать в Беларусь, чтобы возобновить годовую студенческую визу и поменять паспорт. Но поездка в Беларусь обернулась историей с «33 несчастьями», рассказала девушка.

- Приехала в Беларусь я 24 марта. И попала в больницу, где мне сделали операцию. Пока болела, сгорели бронирования в визовом центре, пришлось перезаписываться. А когда я наконец-то приехала подаваться на визу, в посольстве заявили, что изменился образец документа, подтверждающего то, что я являюсь студенткой своего колледжа с расписанием и датами учебы, - перечислила девушка.

Мария пояснила, что ей пришлось несколько раз связываться и с деканатом, и с визовыми центрами и все из-за учебной справки, образец которой изменился из-за пандемии.

- В деканате же мне доказывали, что выдают всем документы старого образца и проблем не возникает, и предложили продублировать такой же документ. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Но когда наконец-то у меня на руках был второй документ, возникли проблемы с записью снова в визовый центр, - говорит Мария. - В посольстве пояснили, что очереди большие из-за огромного наплыва желающих. В итоге мне визу сделали, но позже, чем говорили. А этот «старый документ» приняли во второй раз без проблем, так что я и не поняла, зачем нужны были эти сложности…

Фото: pixabay.com

Так, спустя два месяца незапланированно пребывания на родине, в конце мая студентка смогла вернуться в Польшу. На белорусской границе, по ее словам, задержка составила более 2,5 часа - необычно долго, а польскую прошли всего за 40 минут.

- В первый год жизни в Польше домой в Несвиж я ездила поездом. Но сейчас только автобусом, билет стоит около 100 злотых (66 белорусских рублей. - Прим). Я доезжают до Барановичей, пересаживаюсь на электричку, а потом еще еду на маршрутке, - уточнила Мария. - Но в ближайшее время больше домой ехать не собираюсь, у меня тут работа, жизнь кипит, дома я побыла, пора и честь знать!

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