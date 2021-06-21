Диетолог рассказал о похудении с помощью горячих ванн 3 21.06.2021, 9:46

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Как это работает?

Горячие ванны сжигают калории и могут помочь человеку в похудении, рассказал врач-диетолог Майкл Мосли со ссылкой на исследование Университета Лафборо, в котором принял участие, пишет Daily Express.

Участники эксперимента час лежали в горячей ванне, оснащенной оборудованием для измерения количества сожженных калорий. В результате Мосли сжег 240 калорий, что эквивалентно быстрой 30-минутной прогулке.

«Прежде всего мы замеряли расход энергии во время процедуры. И то, что мы обнаружили, было 80-процентным увеличением затрат энергии только в течение часового приема ванны», — рассказал сотрудник университета, физиолог Стив Фолкнер.

Данный эффект объясняется белками теплового шока — специфическими белками, которые образуются, когда клетки ненадолго подвергаются воздействию температур, превышающих их норму.

В долгосрочной перспективе повышенный уровень таких белков может улучшить контроль уровня сахара в крови и выработку инсулина, полагают ученые.

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