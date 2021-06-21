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Жозеп Боррель: Новые санкции ЕС против Беларуси коснутся 86 физических и юридических лиц

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  • 21.06.2021, 9:55
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Жозеп Боррель: Новые санкции ЕС против Беларуси коснутся 86 физических и юридических лиц
Жозеп Боррель

Экономические санкции утвердят немного позже.

Сегодня в Люксембурге состоится заседания Совета ЕС по внешним делам. Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердят новый пакет санкций в отношении белjрусских физических и юридических лиц. Это подтвердил перед началом заседания верховный представитель по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сегодня на встрече в Люксембурге мы будем обсуждать Беларуси первым вопросом. У нас будет первая встреча с Светланой Тихановской. Она расскажет о ситуации в стране… а затем мы одобрим пакет новых санкций, довольно широкий пакет. Он включает 86 человек и организаций. Затем мы будем обсуждать экономические санкции, которые будут представлены Европейском Совету», — сказал Боррель.

По его словам, сегодня экономические санкции не будут приняты сегодня. Их утвердит 24-25 июня Совет ЕС. Боррель отметил, что экономические санкции затронут экспорт из Беларуси в Евросоюз, но добавил, что о конкретных отраслях говорить пока рано.

Надо отметить, что раньше шла речь о 78 физических и 7 юридических лицах, которые попадут под санкции.

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