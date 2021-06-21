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Провал вакцинации — результат трусости властей

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  • Леонид Гозман
  • 21.06.2021, 10:10
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Провал вакцинации — результат трусости властей
Леонид Гозман

Почему россияне не хотят прививаться и готовы платить за поддельные сертификаты, чтобы только от них отстали.

Песков назвал «полной глупостью» разговоры о провале борьбы с коронавирусом. Значит, ситуация еще хуже, чем кажется. Почему произошло так, как произошло? Почему развитые страны выходят из кризиса, а у нас рост заболеваемости и новые локдауны?

Власти уже нашли виновного: это население, которое в силу своего нигилизма — вот ведь народ достался! — не хочет прививаться. Причем, как сказал тот же Песков, этот нигилизм никак не свидетельствует о недоверии населения родному государству.

Он прав. Недоверие — слишком слабое определение того комплекса чувств, которые вызывает власть и все от нее исходящее, даже у тех, кто за нее голосует. От государства никто не ждет ни помощи, ни совета. Когда чиновники что-то говорят, все понимают, что будет наоборот (кстати, несколько дней назад сказали, что обязательной вакцинации не будет, потом ее объявили и стали рассылать по учреждениям разнарядки, а одновременно объяснили, что нет, мол, это не обязательная вакцинация, это другое). Когда власть призывает что-то сделать или что-то обещает, то люди призывам не следуют, а обещаниям не верят. «Спутник-V» — может, и хорошая вакцина. Если бы государство ее не рекламировало, ее могли бы встретить с облегчением.

Но люди не вакцинируются не только от несуществующего, по Пескову, недоверия к власти и к самой вакцине.

Провал вакцинации — побочное следствие успеха пропаганды.

Еще с советских времен государство культивирует в подданных иррациональность. Успехи по слову партии при СССР, наше сегодняшнее духовное превосходство, традиционные ценности, которые неизвестно в чем состоят, но обеспечивают нам победу во всем и над всеми, постоянные успехи, которые, правда, опровергаются цифрами, но тем хуже для цифр. В созданном пропагандой мире нет связи между результатами и усилиями по их достижению, нет связи между вчерашним днем и сегодняшним (поэтому можно забывать о вчерашних обещаниях, игнорировать провалы и рисовать новые сияющие перспективы). Можно заявлять, что «план Путина — Победа России», но не говорить, в чем этот план состоит и где можно с ним ознакомиться. Это мир волшебства, где важны не труд, образование и упорство, а лишь правильные заклинания, где не успех определяет самооценку, а самодовольство гарантирует успех.

В этот мир логично встраиваются разнообразные бредовые теории, активно продвигаемые телевидением, — от злодейств Бильдельбергского клуба или чипирования с помощью вакцины до мыслей, считанных из мозга Мадлен Олбрайт нашими чекистами, и коктейлей Молотова, инструкции по изготовлению которых ФБК раздавал в школах и детских садах. Наивная вера многих наших сограждан, что, мол, я-то не заболею просто потому, что я такой парень — ко мне зараза не липнет, я настоящий мужик, хожу в баню и лечусь перцовкой, — представляет собой часть этого архаического мироощущения, в котором нет места реальности — вирусам, например, — в котором разум вытеснен верой. И зачем тогда прививаться, да еще и неизвестно чем? Лучше уж, если совсем достанут, купить сертификат. По данным Левада-центра.

62% населения вакцинироваться не хочет.

И даже среди той части граждан, которые сами опасаются заразиться (а таких 42% против 55%, считающих, что с ними этого не случится),

готовы привиться «Спутником» лишь 35%,

а не готовы — 53%.

Конечно, государство даже при этом уровне иррациональности могло бороться с пандемией более эффективно. Но для этого надо было объяснять, разъяснять, разговаривать. А вот этого наше начальство не просто не умеет — не видит, с кем. Холопы — не партнеры. И когда не получается само собой, власть не находит другого пути, кроме насилия — в московских учреждениях уже обещают увольнять тех руководителей подразделений, которые не обеспечат должного процента вакцинации. Собственно, террор или насилие в разных его формах — это единственная управленческая стратегия, в которую верят те, кто правят нами сегодня.

Да и не является защита жизни и здоровья людей приоритетом властей. Ради необходимых политических мероприятий — голосования по обнулению или празднования очередной годовщины Крыма — меры безопасности отменяются, полностью или частично. На территории конкретного стадиона, например. Вирус — он с понятием, он патриотические собрания обходит стороной, нападает лишь на протестующих.

Не только политика важнее жизней людей, но и деньги, и престиж. «Спутник-V» не регистрируют в Европе — ну а мы не пустим их вакцины! Хотя ясно, что часть населения готова заплатить за возможность вакцинироваться «Пфайзером», например. И эти люди не заболели бы и не заразили других, но кого это волнует? Ну а скандал с «ЭпиВакКороной» и вовсе за пределами добра и зла. К вакцине масса претензий, но руководитель Роспотребнадзора Анна Попова — один из ее авторов. Вакцину продолжают активно продвигать! Конфликт интересов — это когда духовности нет. И вы хотите, чтобы люди верили этим вакцинам?

Да и сами начальники, похоже, разделяют внедряемую в сознание рядовых граждан иррациональность (помните, Песков носил амулет от коронавируса?). И верят в собственную неуязвимость. На собраниях высокопоставленных чиновников маски не носят и социальную дистанцию не соблюдают. И пример населению — публично вакцинируясь, например — подавать не желают.

Катастрофическая ситуация — результат еще и трусости властей. Чувствуя условность и ненадежность собственной легитимности, они смело сажают оппонентов, героически разгоняют митингующих, не без оснований считая, что это «не их» люди. А вот условно «своих» они боятся, заигрывают с ними и стараются без нужды не раздражать. Поэтому помогать людям они, конечно, не помогали — денег самим не хватает, да и генералов с Росгвардией на голодном пайке не подержишь, — но зато и требованиями исполнения распоряжений особо не докучали. Грозные объявления, что нельзя, мол, ни ездить в метро, ни заходить в магазины без маски (и почему-то перчаток) развешаны повсюду. Но нарушителей, за исключением отдельных спорадических всплесков, практически не трогают. Даже на пике локдауна у нас не было таких строгостей, как в Израиле или Великобритании. Постоянная болтовня о необходимости сильного государства прекрасно сочетается с неспособностью добиться соблюдения правил в чрезвычайной ситуации.

И вот результат — все возвращаются к нормальной жизни, а у нас очереди из скорых и переполненные больницы.

Пандемия, конечно, пройдет — и чума прошла, и испанка. Но за часть смертей — уже случившихся и будущих — отвечает не вирус, а те, кого мы каждый день видим на своих экранах.

Леонид Гозман, «Новая газета»

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