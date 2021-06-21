Северная Корея столкнулась с продовольственным кризисом, но Ким Чен Ын хочет «противостоять» США 7 21.06.2021, 10:32

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Ким Чен Ын

Фото: KCNA/REUTERS

Однако эксперты считают, что Пхеньян может пойти на диалог.

Северная Корея, вероятно, столкнулась с «напряженной» продовольственной ситуацией, вызванной пандемией и прошлогодним тайфуном, но ее лидер Ким Чен Ын скорее сосредоточен на противостоянии администрации Байдена, пишет ibtimes.

По сообщениям государственных СМИ, Ким во время встречи правящей Рабочей партии в четверг «провел подробный анализ» политики администрации Байдена в отношении Северной Кореи, «прояснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия» и «подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации», — сообщает The New York Times.

Это произошло после того, как в апреле Белый дом объявил, что будет придерживаться «выверенного, практического подхода, который открыт для дипломатии и будет исследовать ее» с Северной Кореей. Хотя подробности политики Байдена в отношении Северной Кореи не разглашаются, есть предположения, что Байден будет искать «золотую середину между прямыми встречами Трампа с Кимом и стратегическим терпением бывшего президента Барака Обамы по сдерживанию ядерной программы КНДР», — сообщает ABC News.

Ранее на этой неделе страны «Большой семерки» (G7) также призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, призывая Север отказаться от своей ядерной программы и вернуться к переговорам. В январе Ким пригрозил расширить ядерный арсенал страны, если Вашингтон не изменит свою «враждебную политику» по отношению к Северной Корее.

Но аналитики, беседовавшие с ABC News, не исключают, что Ким начнет переговоры. По словам Чеонг Сон-Чанга из частного института Седжонга в Южной Корее, Ким «скорее всего, вернется к переговорам, но он не примет призыв к немедленной и полной денуклеаризации». Он добавил, что Ким может согласиться «сократить свой ядерный арсенал поэтапно, если администрация Байдена ослабит санкции».

Несколько аналитиков в Южной Корее также считают, что продовольственный кризис может подтолкнуть Кима к диалогу с целью получения внешней помощи, сообщает The New York Times.

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