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Белорусские власти все больше похожи на капризного пятилетку

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  • Telegram-канал «Письма к дочери»
  • 21.06.2021, 10:45
  • 3,422
Белорусские власти все больше похожи на капризного пятилетку
иллюстрационное фото stranamam.ru

Даже имитировать осмысленную деятельность уже не получается.

Здравствуй, дорогая.

Что-то, я смотрю, белорусская внешняя политика окончательно сломалась. Она вообще-то давно уже болела. Не могла позволить себе ни геополитических трюков, ни дипломатических кульбитов. Но напряжение последних дней оказалось, видимо, совсем непосильным в ее текущем хрупком состоянии. Так что от всей дипломатии остались теперь одни только первичные рефлексы. Даже имитировать осмысленную деятельность уже не получается.

Потому что в бомбежках Воронежа еще можно найти некий, пусть и очень своеобразный, смысл. Но нет же вообще никакого смысла в голосовании против резолюции ООН за запрет продажи оружия в Мьянму. Даже Китай, для которого невмешательство в чужие внутренние дела является фундаментальным принципом внешней политики, и то посчитал, что продавать оружие генералам, стреляющим в народ, не вполне прилично. А вот белорусские власти обнаружили у себя с генералами некое родство душ и проголосовали против. Хотя это голосование не может принести им никакой пользы, кроме вреда.

Или, скажем, идея закрыть небо из Украины, про которую кое-кто заявил в субботу. Как я себе понимаю, украинским небом в Беларусь сейчас летают только турецкие и арабские самолеты. А ни те, ни другие белорусских властей еще пока ни разу не обижали. И, конечно, имело бы смысл их тоже в ответ не обижать. В качестве благодарности или из более прагматических соображений. Но белорусская дипломатия же уже не способна к построению таких сложных логических цепочек. У нее же первичные рефлексы ассиметричных ответов. А когда рефлексивно реагируешь, то о последствиях не думаешь.

А наплыв нелегальных мигрантов на литовские границы только кажется пусть извращенным, но все же осмысленным ответом на недружелюбную политику литовских властей. Потому что осмысленные действия хотя бы в теории должны подразумевать получение какого-то практического результата. А тут единственным результатом может быть только увеличение европейских грантов на укрепление литовских границ. Ну, и желание ущемить белорусские власти побольнее.

Собственно, угрозы летать белорусскими самолетами в Крым полезны примерно так же, как нелегальные мигранты. Потому что Белавиа эти полеты не спасут, а Кремль вряд ли растрогают на новые кредиты. И, получается, единственная цель – посильнее обидеть Украину. И вот, ладно, Украина обиделась. Но белорусским властям от этого какая польза?

Может быть, белорусским властям кажется, что они изображают из себя осажденную врагами гордую крепость. Вон, в Шклове, кажется, мешками с песком решили оборонить от неведомых врагов автобусную остановку. Потому что, конечно, если враг не сможет сесть на автобус в Шклове, все его завоевательные планы пойдут прахом. Но на самом деле белорусские власти больше похожи на капризного пятилетку, который добровольно встал в угол и отказывается выходить, потому что родители его наругали.

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