закрыть
21 июня 2021, понедельник, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Армении партия Пашиняна все-таки самостоятельно сформирует правительство

  • 21.06.2021, 11:00
В Армении партия Пашиняна все-таки самостоятельно сформирует правительство

Ранее заявлялось, что «Гражданскому договору» не хватит для этого 0,08% голосов.

В Армении исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор", одержавшая победу на досрочных парламентских выборах, самостоятельно сформирует новое правительство. "В новом парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 21 июня, пишет "Немецкая волна".

Согласно предварительным результатам, партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92 процента голосов. Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

Политические силы, прошедшие в парламент

В парламент Армении также проходят блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", набравший чуть более 21 процента голосов, и блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна (5,23%).

Никол Пашинян подал в отставку в конце апреля на фоне массовых протестов, не утихавших многие месяцы. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьером трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. По этому договору Азербайджан получил обширные территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Активность на досрочных парламентских выборах в Армении составила менее 50 процентов (49,4%). За право формирования нового правительства боролись 25 политических сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин