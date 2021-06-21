В Армении партия Пашиняна все-таки самостоятельно сформирует правительство 21.06.2021, 11:00

Ранее заявлялось, что «Гражданскому договору» не хватит для этого 0,08% голосов.

В Армении исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор", одержавшая победу на досрочных парламентских выборах, самостоятельно сформирует новое правительство. "В новом парламенте партия "Гражданский договор" будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 21 июня, пишет "Немецкая волна".

Согласно предварительным результатам, партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент, набрав 53,92 процента голосов. Право формировать правительство и выдвигать кандидата на пост премьера принадлежит парламентскому большинству.

Политические силы, прошедшие в парламент

В парламент Армении также проходят блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения", набравший чуть более 21 процента голосов, и блок "Честь имею", сформированный вокруг Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна и партии "Отечество" бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна (5,23%).

Никол Пашинян подал в отставку в конце апреля на фоне массовых протестов, не утихавших многие месяцы. Акции с требованием ухода Пашиняна начались после подписания армянским премьером трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. По этому договору Азербайджан получил обширные территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики.

Активность на досрочных парламентских выборах в Армении составила менее 50 процентов (49,4%). За право формирования нового правительства боролись 25 политических сил.

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