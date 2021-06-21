Кредиторка флагманов Беларуси вышла на абсолютный максимум 21.06.2021, 11:09

К отчетной дате долги взяли рекордную планку.

Обязательства предприятий перед деловыми партнерами и бюджетом отражает кредиторская задолженность. На 1 мая 2021 года кредиторка крупных и средних компаний составила 65,538 млрд BYN, сообщает banki24.by.

Это максимальное значение кредиторки за весь период измерений по действующей в стране методике. Предыдущий рекорд был установлен 1 апреля и продержался только месяц.

С начала 2021 года кредиторка выросла на 6,6%. Для сравнения: за полный 2020 год размер задолженности увеличился на 12,8%, за 2019-й — на 10,8%, за 2018-й — на 8,1%, за 2017-й — на 15%, за 2016-й — на 12,1%. В целом за минувшее пятилетие сумма кредиторки флагманов поднялась на 74,2%.

В территориальном разрезе больше всего задолжали флагманы Минска — 21,3 млрд BYN. А самый быстрый рост кредиторки в стране состоялся по Гродненской области — на 56,7% до 7,9 млрд BYN.

В других областях объемы кредиторки флагманов были таковы: Брестская — 5 млрд BYN, Витебская — 5,8 млрд BYN, Гомельская — 8,6 млрд BYN, Минская — 11 млрд BYN, Могилевская — 6 млрд BYN.

Самым крупным должником среди отраслей экономики является промышленность — 27,9 млрд BYN. С начала года обязательства промышленников перед партнерами увеличились на 16%.

Внутри промышленности значительные долги накопили флагманы энергетики (4,7 млрд BYN), пищепрома (4,2 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (3,5 млрд BYN).

Среди прочих видов деятельности по объему кредиторки выделяются сельское хозяйство (9,5 млрд BYN), строительство (5,5 млрд BYN), оптовая торговля (4,3 млрд BYN), розничная торговля (5,9 млрд BYN), транспорт (3.7 млрд BYN).

Кредиторка также делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя кредиторка — это долги перед партнерами из других стран, внутренняя — долги внутри Беларуси.

Внешняя кредиторка на 1 мая составила 13,336 млрд BYN. Данное значение лишь немного уступает историческому максимуму, который был зафиксирован 1 апреля (13,391 млрд BYN).

Внутренняя кредиторка к 1 мая достигла 52,202 млрд BYN. Это максимальное значение за всю историю замеров. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».