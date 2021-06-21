Как Госдума научит весь мир петь фанатскую песню про Путина 1 Виталий Портников

21.06.2021, 11:20

Виталий Портников

Россияне должны перевести жалобу на как можно больше языков.

Украинская футбольная сборная получила самых преданных поклонников за всю свою историю. И это даже не украинские футбольные фанаты. Это депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Они внимательно следят за тем, во что одеты украинские футболисты. Они внимательно следят не только за тем, что происходит на футбольном поле, но и что происходит на трибунах во время матча.

Сначала депутатов Государственной Думы не удовлетворила форма украинской сборной потому, что там была настоящая политическая карта Украины — то есть с оккупированным Крымом. И, казалось бы, что здесь такого — именно такие карты сейчас можно увидеть в любом школьном учебнике в любой стране мира, кроме Российской Федерации.

Потом оказалось, что не только в карте дело. А нельзя говорить «Слава Украине» — «Героям слава». Но когда оказалось, что жалобы на надписи на украинской футбольной форме тоже бесполезны, то Госдума совместно с Российским футбольным союзом оказались в дураках — а как еще могло бы быть — появилась новая тема. Оказывается, что украинские футбольные болельщики не уважают президента Российской Федерации Владимира Путина — не так отзываются о нем во время футбольных матчей. Скандируют какие-то слова, которые ни один депутат Госдумы да и прочий придворный шут никогда не посмеет даже подумать — не то что произнести вслух.

Хотя, очевидно, многим хочется это сказать, учитывая, как на самом деле относится российская политическая элита к человеку, которая повлекла за собой санкции, и теперь эти люди не могут ездить на Запад, заморожены их активы. Конечно, большинство из них, если бы имели возможность, использовали бы в адрес Владимира Путина гораздо более крепкие слова, чем те, которые используют украинские футбольные болельщики. Он уже им осточертел с его имперской глупостью. Но им приходится прислуживать, потому что такая натура, и хочется заработать какие-то деньги еще в самой РФ. Если не удается зарабатывать на Западе, то надо грабить россиян. А что для этого надо делать?

И теперь они уже начинают говорить, что надо наказать украинских футбольных болельщиков за то, что они не так говорят о Путине во время футбольного матча. Конечно, это может привести к жалобам Российского футбольного союза, ведь мы видели, что этот союз послушно выполняет все директивы российской власти. Но что из этого?

Когда была история о футбольной форме, всему миру еще раз напомнили, как выглядит настоящая карта Украины. И еще раз напомнили, как выглядит ненастоящая карта Российской Федерации. Можно сказать, что оккупант работает на Украину, когда каждый раз актуализирует информацию об оккупации Крыма. Потому что мир начинает об этом забывать, тем более когда речь идет о футбольных матчах, которые часто смотрят люди, которые не очень интересуются политикой.

А теперь они привлекают внимание к тому, что кричат украинские футбольные фанаты на стадионах. И для людей из других стран мира и тех, кто не очень разбирается в русском или украинском языке вообще не понятно, что они там кричат, какую характеристику они дают Владимиру Путину и какую бы характеристику ему хотели бы дать все его слуги, если бы они не боялись, что им не дадут в дальнейшем красть и их не лишат депутатских мандатов или отправят в тюрьму за коррупцию. Так бывает со всеми, кто критикует Путина.

И теперь, если они будут жаловаться, придется все эти слова переводить на английский или французский язык и объяснять, что именно имели в виду украинские футбольные болельщики, когда что-то там кричали на трибунах во время матча украинской сборной со сборной Северной Македонии.

И прекрасно — пусть футбольные функционеры знают, как это будет на английском. Пусть футбольные функционеры знают, как это будет по-немецки. Пусть футбольные функционеры знают, как это будет на французском и других языках — чтобы все ознакомились. Россияне должны перевести жалобу на как можно больше языков, довести ее до каждого болельщика.

Оккупант делает всю нашу работу за нас.

Виталий Портников, Yotube

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