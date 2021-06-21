«Люди возмущаются, как адский труд можно оценивать так дешево» 9 21.06.2021, 11:28

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Как Лунинецкий район пытается заработать на самом большом в стране клубничном рынке.

Жители Лунинецкого района по-максимуму используют возможность хоть как-то подзаработать. Говорят, что труд адский, а отдачи никакой. Но лучше так, чем никак, пишет сайт «Медиа Полесье».

Девять утра. Продавцы клубники едут за рублём на машинах, мотоблоках, велосипедах. Над дорогой к рынку стоит пыль — не успевает оседать от снующего транспорта. У въезда на площадку внушительная очередь. Здесь уже не до правил дорожного движения — разворачиваются, разъезжаются, как только можно.

При въезде в клубничную столицу товар досматривают, как на границе. Люди оценивают содержимое багажника. А там порой «состояние». Остаётся только удивляться, как в девять утра местные уже насобирали по 20 вёдер! К велосипедистам со стороны покупателей внимания меньше. Но восхищения те, кто на двухколёсном, заслуживают. Считай, цирковой номер: вёдра с клубникой на багажнике, четыре на руль и всей этой конструкцией управляет маленькая женщина.

Цена на клубнику падает каждый день. На утро 19 июня клубнику, как кулак, принимают по 2 рубля 50 копеек. Обычную по полтора. Маленькую по 50-80 копеек. В бочки — по 30 копеек. Люди ходят и возмущаются, как адский труд можно оценивать так дёшево.

Еле переставляя ноги, опираясь на прицеп мотоблока, где лежит клубника в ящиках, мужчина преклонных лет начал осматриваться. Стоит. Ноги чёрные от песка, выгоревшие брюки и рубашка на распашку… Спустя мгновение на водительской лавке мотоблока оказывается мужчина восточной внешности. Светлая майка, белоснежные носки под чёрные шлёпанцы… Оценивает товар. Но дедуля не обращает внимания на объявившегося покупателя. Вглядывается в ряды. Ищет, где самая большая очередь.

Женщина несёт два ведра отборной, большой клубники, как с картинки.

— Почём принимаете?

— Полтора, полтора, два…

— Женщина, а вы в начало рынка пройдите, там по два с половиной, — советует мимо проходящая незнакомка.

Мужчины восточной внешности, одетые в рубашки, а порой даже в костюм, вступают в диалог только по делу. Оценивают и отсчитывают купюры из пачек, перемотанных резинкой. Люди с вёдрами мечутся от продавца к продавцу. Цена не та, что они ждали. В суровых реалиях рынка мечты о заработках тают.

— Почём принимаете?

— По два.

— Так было по два с половиной!

— Вы круг по рынку прошли и цена упала.

Счастливых лиц, кто действительно доволен результатом продаж, единицы.

— Сколько заработали?

— 200.

— Сколько продали?

— 14 вёдер.

Рядом с теми, кто принимают клубнику по 50 копеек, ни одного человека.

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