Финляндия возглавила мировой рейтинг устойчивого развития

Финляндия возглавила мировой рейтинг устойчивого развития2
- 21.06.2021, 11:42
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В топ-10 стран рейтинга вошли исключительно европейские страны.
Финляндия впервые возглавила мировой рейтинг устойчивого развития стран Sustainable Development Report, ежегодно составляемый ООН и Фондом Bertelsmann, пишет euro-pulse.ru.
Финляндия лидирует в том числе по уровню образования граждан и их здоровья, гендерному равенству, использованию «зеленой» энергии.
В топ-10 стран рейтинга Sustainable Development Report вошли исключительно европейские страны (из них 9 – члены ЕС):
Финляндия
Швеция
Дания
Германия
Бельгия
Австрия
Норвегия
Франция
Словения
Эстония
Рейтинг включает 165 стран мира.
Эксперты оценивали прогресс стран по выполнению ими 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.
В этом году Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг Всемирного доклада о счастье World Happiness Report, составляемый подразделением ООН UN SDSN.