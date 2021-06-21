Финляндия возглавила мировой рейтинг устойчивого развития 2 21.06.2021, 11:42

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В топ-10 стран рейтинга вошли исключительно европейские страны.

Финляндия впервые возглавила мировой рейтинг устойчивого развития стран Sustainable Development Report, ежегодно составляемый ООН и Фондом Bertelsmann, пишет euro-pulse.ru.

Финляндия лидирует в том числе по уровню образования граждан и их здоровья, гендерному равенству, использованию «зеленой» энергии.

В топ-10 стран рейтинга Sustainable Development Report вошли исключительно европейские страны (из них 9 – члены ЕС):

Финляндия

Швеция

Дания

Германия

Бельгия

Австрия

Норвегия

Франция

Словения

Эстония

Рейтинг включает 165 стран мира.

Эксперты оценивали прогресс стран по выполнению ими 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.

В этом году Финляндия четвертый год подряд возглавила рейтинг Всемирного доклада о счастье World Happiness Report, составляемый подразделением ООН UN SDSN.

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