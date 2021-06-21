Ученые обнаружили у Земли обнаружили 27,5-миллионный цикл геологической активности 1 21.06.2021, 11:46

Проведен спектральный анализ 89 хорошо датированных масштабных геологических событий за последние 260 миллионов лет.

Ученые проанализировали данные о крупных геологических событиях и катастрофах, которые произошли за последние 260 миллионов лет. Так они обнаружили цикл геологической активности, повторяющийся каждые 27,5 миллиона лет, пишет naked-science.ru.

Команда ученых из Нью-Йоркского университета провела спектральный анализ 89 хорошо датированных масштабных геологических событий за последние 260 миллионов лет. К ним отнесли крупные морские и наземные вымирания, вулканические извержения лавы, называемые потопно-базальтовыми извержениями, события, когда океаны были истощены кислородом, колебания уровня моря и изменения или реорганизацию тектонических плит Земли.

Исследователи обнаружили, что глобальные геологические события, как правило, располагаются в десяти временных точках и образуют пики или импульсы, включающие в себя от пяти до 11 событий. Такие всплески встречаются каждые 27,5 миллиона лет. Последний произошел примерно семь миллионов лет назад. Это позволяет предположить, что следующий пик крупной геологической активности случится более чем через 20 миллионов лет.

Анализ Фурье также показал, что существуют небольшие импульсы каждые 8,9 миллиона лет. Подробности работы опубликованы в журнале Geoscience Frontiers.

«Многие геологи считают, что геологические события не зависят от времени. Но наше исследование предоставляет статистические данные и показывает, что это не так и существует цикл геологический активности», — сказал Майкл Рампино, один из исследователей.

Ученые полагают, что эти импульсы могут отражать циклы активности в недрах Земли — геофизических процессов, связанных с динамикой тектоники плит и климата. Также их можно связать с похожими циклами на орбите Земли в космосе. «Каким бы ни был источник этих повторяющихся всплесков, наши результаты представляют периодическую, скоординированную геологическую летопись», — добавил Рампино.

Геологи отметили, что за последние 50 лет другие исследователи предлагали циклы крупных геологических и климатических событий — включая вулканическую активность и массовые вымирания на суше и на море — в пределах от 26 до 36 и от восьми до десяти миллионов лет. Но вопрос о точных длинах циклов все еще остается открытым — из-за разницы статистических методов и наборов данных, которые используют ученые.

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