закрыть
21 июня 2021, понедельник, 13:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эрозия социальной базы режима идет вовсю

  • Аббас Галлямов
  • 21.06.2021, 11:54
  • 3,482
Эрозия социальной базы режима идет вовсю
Аббас Галлямов

Лояльность перестает быть нормой.

С точки зрения своей формы, риторика лояльных групп населения претерпевает сейчас интересные изменения. Если раньше на фокус-группах провластно настроенные респонденты регулярно воспроизводили слышанные ими по телевизору пропагандистские формулы, то в этом сезоне они этого практически не делают. Некоторым исключением являются вопросы международных отношений. Здесь ритуальные фразы о подъеме России с колен и необходимости противостоять американской агрессии еще иногда звучат - хотя, конечно, тоже гораздо реже, чем раньше. А вот что касается внутриполитической ситуации, то тут свою позицию лоялисты описывают теперь исключительно собственными словами.

Думаю, что у отказа от официоза есть, как минимум, четыре группы причин. Первая из них - стилистическая. Официальная пропаганда людям просто надоела. Их ею перекормили. Человек вообще устает от однообразия и время от времени хочет перемен. Идеологи режима при этом никаких перемен не предлагают. Конечно, одного этого факта недостаточно, чтобы лоялисты в полном составе перековались в оппозиционеров, но хватает, чтобы они перестали использовать старый политический язык.

Второй фактор связан со снижающимся качеством жизни. Контраст между бравурной риторикой кремлевской пропаганды и жизненными реалиями теперь очевиден даже слепому. Воспроизводство политических штампов в этой ситуации становится все более затруднительным. Обычный человек не может игнорировать реальность так же легко, как это делает человек из телевизора.

Третья причина заключается в ухудшающемся качестве пропагандистских текстов. Курс на подавление любого инакомыслия не мог не привести к изменению атмосферы внутри пропагандистского сообщества. Лояльность там всегда ценилась выше профессионализма, а в момент роста протестных настроений и неизбежного усиления подозрительности со стороны начальства ничего другого кроме превращения обычной лояльности в сверхлояльность исполнителям не остается. Проще говоря, чтобы оставаться на хорошем счету, языком нужно работать все активнее.

В комментариях я выложу ссылку на текст, посвященный тому, как Запад воспринял интервью Путина NBC, опубликованный РИА "Новости". Вот несколько цитат оттуда:

"Второй день миллионы людей во всем мире спорят об интервью, которое президент России дал американской телекомпании NBC. Формулировки Путина буквально взорвали интернет";

"Слова Путина действительно дошли до самых разных людей, в хлам порвав навязанные шаблоны”;

"Президент России попросту сказал журналисту NBC Киру Симмонсу правду. Это абсолютно эксклюзивный по нынешним временам месседж";

"Простые факты, доложенные президентом России, уже воспринимаются как откровение. Они произвели оглушительное впечатление на аудиторию".

Там такого еще много, но, думаю, суть дела и без того понятно. Очевидно, что все вот это "взорвал", "порвал", "абсолютно эксклюзивный", "оглушительное впечатление" - это абсолютно эксклюзивная и оглушительная дурновкусица. Она могла сгодиться для прославления Сталина во времена, когда основную массу населения страны составляла крестьяне - пусть не в первом, так во втором поколении, - но совершенно не подходит для эпохи скептического постмодерна. К тому же эти славословия не соответствуют самой динамике общественных настроений. Люди впадают во все больший пессимизм и негатив, а официоз становится все более оптимистичным и приторным. Социум и агитпроп движутся в диаметрально-противоположных направлениях.

Ну и последняя группа причин связана с тем, что лояльность вообще перестает быть социально-одобряемой нормой. В этой ситуации даже сохраняющий верность режиму избиратель уже не горит желанием демонстрировать всем окружающим, что он смотрит Соловьева и согласен с его героями. Свою позицию он пытается объяснить нормальным человеческим языком.

В общем, эрозия социальной базы режима идет вовсю. Как говорил Гегель: "Крот истории роет медленно, но роет хорошо".

*

Еще одно наблюдение по итогам ознакомления с материалами фокус-групп этого сезона связано с динамикой групповых дискуссий. Когда модератор спрашивает респондентов об их отношении к ситуации в стране, они поначалу осторожничают: "С одной стороны так, с другой эдак..." Стоит, однако, найтись одному участнику, настроенному чуть более решительно, чем остальные; стоит ему дать ситуации чуть более жесткие, нелицеприятные оценки, - то все тут же меняется. Люди словно в другой регистр переключаются. После этого их уже не остановить. Поняв, что можно, они начинают чихвостить систему и в хвост, и в гриву.

Думаю, что я не единственный, кто заметил эту закономерность. По всей видимости зафиксировал ее и Кремль. Именно поэтому он и обрушился на оппозицию. Люди утратили лояльность, но еще не ушли в окончательный и безоговорочный протест. Если ликвидировать оппозиционеров, то есть шанс задержать их в этом пограничном состоянии.

В принципе, это работающая стратегия, но опять же - на время. Потому что, в целом, репрессии людям не нравятся, даже лоялистам. Поэтому сдерживая рост протеста на каком-то коротком временном отрезке, власть, одновременно, создает базу для его усиления в дальнейшем.

Аббас Галлямов, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин