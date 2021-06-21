В Голливуде появился мурал на основе работ белорусских протестных художников
- 21.06.2021, 11:54
- 1,440
Фотофакт.
Вчера в Голливуде появился мурал на основе работ белорусских протестных художников — Юлии Орабей, Воли Кузьмич и иллюстратора Burmalin, сообщает tut.by.
«Этим муралом мы, белорусы Лос-Анджелеса, отдаем дань уважения и любви нашим землякам, кто сражался на баррикадах 9-12 августа, кто выходил на многотысячные воскресные марши, дедушкам и бабушкам, трогательно махавшим БЧБ-флагами из окон, и, конечно же, белорусским женщинам, чьи сила и бесстрашие вдохновляют весь мир», – заявила белорусская диаспора в Лос-Анджелесе.