В Голливуде появился мурал на основе работ белорусских протестных художников 21.06.2021, 11:54

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Фотофакт.

Вчера в Голливуде появился мурал на основе работ белорусских протестных художников — Юлии Орабей, Воли Кузьмич и иллюстратора Burmalin, сообщает tut.by.

«Этим муралом мы, белорусы Лос-Анджелеса, отдаем дань уважения и любви нашим землякам, кто сражался на баррикадах 9-12 августа, кто выходил на многотысячные воскресные марши, дедушкам и бабушкам, трогательно махавшим БЧБ-флагами из окон, и, конечно же, белорусским женщинам, чьи сила и бесстрашие вдохновляют весь мир», – заявила белорусская диаспора в Лос-Анджелесе.

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