закрыть
21 июня 2021, понедельник, 13:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси уже на 15 метеостанциях побиты температурные рекорды

  • 21.06.2021, 12:04
  • 2,880
В Беларуси уже на 15 метеостанциях побиты температурные рекорды

При этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно.

Новые температурные рекорды установлены 20 июня на 15 метеостанциях в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, при этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно, пишет телеграм-канал «Баста!».

Например, как свидетельствует проведенный сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в Полоцке температура достигла 32 градусов выше нуля (прежний локальный экстремум зафиксирован два года назад — 29,9).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин