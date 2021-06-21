В Беларуси уже на 15 метеостанциях побиты температурные рекорды 21.06.2021, 12:04

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При этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно.

Новые температурные рекорды установлены 20 июня на 15 метеостанциях в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, при этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно, пишет телеграм-канал «Баста!».

Например, как свидетельствует проведенный сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в Полоцке температура достигла 32 градусов выше нуля (прежний локальный экстремум зафиксирован два года назад — 29,9).

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