В Беларуси уже на 15 метеостанциях побиты температурные рекорды
- 21.06.2021, 12:04
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При этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно.
Новые температурные рекорды установлены 20 июня на 15 метеостанциях в Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях, при этом в северной Витебской области максимумы обновлены практически повсеместно, пишет телеграм-канал «Баста!».
Например, как свидетельствует проведенный сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в Полоцке температура достигла 32 градусов выше нуля (прежний локальный экстремум зафиксирован два года назад — 29,9).