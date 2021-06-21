Кого боится власть?2
- Telegram-канал БОР
- 21.06.2021, 12:17
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Есть очень уязвимая для режима точка.
Этот вопрос задают многие. И многие с возвышенным тоном рассуждают о санкциях, об утечке информации, о протестах оппозиции... Но нет. Это не самая уязвимая точка режима.
На самом деле он боится забастовок рабочих. В особенности шахтеров. Когда из-под земли выходят сотни, тысячи измазаных в саже мужиков, бросающих на песок каски и требующих перемен, все власть имущие тут же начинают лебезить и ужиматься.
1 февраля 1996 год. Забастовка шахтеров.
В ней участвовали 87% работников, добывающих уголь. Она продлилась всего два дня, но зато власти выполнили все требования.
Буквально на следующий день после начала стачки Черномырдин, будучи премьер-министром России, встретился с руководителями и лидерами угледобычи. По результатам были приняты следующие решения:
➖ выделить 10,4 трлн рублей господдержки в угледобычу;
➖ изменить налогообложение отрасли;
➖ выделить шахтерам, которые живут в частных домах, бесплатный уголь, а живущим в квартирах не включать в квартплату отопление.
Чтобы рассчитаться с горняками, власти были вынуждены брать кредиты(!) у Великобритании и в Международном банке реконструкции и развития.
С тех пор ничего принципиально не изменилось. Режим всегда будет бояться рабочих, так как именно они являются для него главным источником заработка. Именно поэтому работникам «Беларуськалия» так старательно держат зарплаты и исправно платят гробовые, пока их коллеги умирают на опасном производстве. Поэтому выход один и он — не выходить из дома.
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