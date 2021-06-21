Кого боится власть? 2 Telegram-канал БОР

21.06.2021, 12:17

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фото: ТАСС

Есть очень уязвимая для режима точка.

Этот вопрос задают многие. И многие с возвышенным тоном рассуждают о санкциях, об утечке информации, о протестах оппозиции... Но нет. Это не самая уязвимая точка режима.

На самом деле он боится забастовок рабочих. В особенности шахтеров. Когда из-под земли выходят сотни, тысячи измазаных в саже мужиков, бросающих на песок каски и требующих перемен, все власть имущие тут же начинают лебезить и ужиматься.

1 февраля 1996 год. Забастовка шахтеров.

В ней участвовали 87% работников, добывающих уголь. Она продлилась всего два дня, но зато власти выполнили все требования.

Буквально на следующий день после начала стачки Черномырдин, будучи премьер-министром России, встретился с руководителями и лидерами угледобычи. По результатам были приняты следующие решения:

➖ выделить 10,4 трлн рублей господдержки в угледобычу;

➖ изменить налогообложение отрасли;

➖ выделить шахтерам, которые живут в частных домах, бесплатный уголь, а живущим в квартирах не включать в квартплату отопление.

Чтобы рассчитаться с горняками, власти были вынуждены брать кредиты(!) у Великобритании и в Международном банке реконструкции и развития.

С тех пор ничего принципиально не изменилось. Режим всегда будет бояться рабочих, так как именно они являются для него главным источником заработка. Именно поэтому работникам «Беларуськалия» так старательно держат зарплаты и исправно платят гробовые, пока их коллеги умирают на опасном производстве. Поэтому выход один и он — не выходить из дома.

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