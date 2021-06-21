Украина может усилить границу с Беларусью 1 21.06.2021, 12:23

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Фото: УНИАН

Экс-заместитель секретаря СНБО призывает создать специальные войска территориальной обороны.

Экс-первый заместитель командующего Силами Специальных операций ВСУ Сергей Кривонос считает реальной угрозу нападения со стороны Беларуси. Об этом он рассказал «Українському тижню».

Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) призывает создать войска территориальной обороны на такой случай.

Кривонос подчеркивает, что сейчас ВСУ «истощены длительным противостоянием с Россией». В результате нет возможности «забирать» из них какое-то количество людей.

В частности, Нацгвардия не может защитить инфраструктуру Украины. Для этой цели необходимы силы территориальной обороны, а их нужно сформировать не из регулярных сил. Он также напомнил о границе Беларуси и Украины, которая простирается на 1 086 километров. Кривонос уверен, что через эту границу с Беларусью на территорию Украины могут быть выведены до 200 групп спецназовцев.

Напомним, что в июне Кравчук заявил, что переговоры в Минске не могут продолжаться, пока там руководит Лукашенко. Единственным способом сохранения переговорного площадки в Минске Кравчук считает проведение новых президентских выборов в Беларуси.

Ранее Кравчук в качестве альтернативных площадок назвал нейтральные Финляндию и Швейцарию, а также Венгрию – место подписания Будапештского меморандума. Польша также готова стать частью переговорного процесса по урегулированию ситуации в Донбассе.

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