А потом начнется интересное 1 Антон Орехъ

21.06.2021, 12:38

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Антон Орехъ

О политических последствиях эпидемии коронавируса.

Самое замечательное – это когда ты сидишь в забитом вагоне метро (в «нерабочий» день), где половина людей без масок и ровно ноль человек в перчатках, и читаешь в телефоне новость про 9000 заболевших в Москве, что стало рекордном с начала пандемии. И изучаешь меры властей по такому прискорбному случаю. Одну меру, впрочем, недоввели, разрешив сидеть на лавочках в парке. Ну да, вокруг тебя, дыша и кашляя (ведь еще и пух летит!) сидят на лавочках метро сотни, тысячи, десятки тысяч людей, а угроза распространения индийского штамма исходит от бабушек, сидящих по одной на скамейках в парке. И про индийский штамм тоже думаешь: пока мы после очередной обиды на Эрдогана закрывали Турцию, самолеты продолжали пачками возить людей из Индии, где трупы буквально валялись на улицах. Почитал про «бесковидные рестораны», и подумал, что тогда уж логично устраивать и «ковидные», чтобы больным было хоть куда выйти с изоляции и развлечься в компании себе подобных.

Но в целом, вся эта история хороша именно тем, что иллюстрирует мое давнишнее наблюдение: эти люди не умеют управлять страной. Когда сочиняется всякая ересь, ограничивающая права, свободы, личность человека, я понимаю хотя бы общий смысл такой политики. Но жизнь состоит не только из закручивания гаек и закатывания в асфальт. Жизнь – это еще и куча простых бытовых проблем, для решения которых не нужны ни Америка, ни Украина, ни Навальный.

Полтора года коронавирус с нами. И каковы итоги? Только сейчас мы перестали заниматься вредительством и врать про смертность, признав, что люди умирают именно от ковида, а не от простуды (как в Чечне, где смертность от проблем с органами дыхания выросла на 674%, а по ковиду все как бы спокойно). Перестав врать про смертность, и посчитав как есть все смерти за это время, мы узнаем, что Россия, уже сто раз заявившая об успешном преодолении пандемии и еще год назад шлепавшая значки «Мы победили коронавирус», борется за второе место в мире по числу погибших после Штатов.

Мы соврали, что изобрели первую в мире вакцину. И так торопились со «Спутником», что даже не довели исследования до конца. Именно по этой причине, а не из-за политических происков Запада, с регистрацией этого действительно качественного препарата у нас такие сложности. Мы первыми в мире начали всеобщую вакцинацию, а теперь отстали от всех ведущих стран – и не только ведущих. Нам было важнее толкать «Спутник» на экспорт, рассказывая про эти успехи по телевизору, чем спасать своих сограждан.

А в том же телевизоре засирали мозги Мясников, Малышева, Никита Михалков — каждый день сладострастно докладывали о том, что от заграничных вакцин люди мрут как мухи. А потом выяснилось, что наши и без того отсталое население верит в весь спектр белиберды – от инопланетян, которые нас заразили, до амбарных замков, которые примагничиваются к месту укола. А попутно с этим принимался закон, запрещающий просвещение и поощряющий мракобесие.

И тут вдруг новый штамм и новые рекорды заразности. И что мы будем с этим делать? Проводить съезд «Единой России», запрещая все остальное. Нет, не выходит у меня без политики. Но все-таки – есть же конкретные меры. И власти – сперва в Москве, а потом и в регионах – начинают придумывать обязательную вакцинацию. Которая формально не нарушает прав граждан (а, положа руку на сердце, была бы даже полезна) — но что это значит в российских реалиях? Во-первых, есть ли у нас столько вакцины? Налажено ли, наконец, ее производство? Мы видим, как в Европе прививаются сотни тысяч в день, а Индии аж три миллиона в сутки. А у нас происходит какое-то жонглирование цифрами, которое не помогает скрыть простых расчетов — на полную вакцинацию нам потребуется еще четыре года, и за это время мы все переболеем по сто раз. Так есть у нас вакцина или нет? А еще у нас за рубежом столько желающих приобрести этот препарат – их обеспечим? А качество гарантируем? Разговоры о том, что это самое качество очень отличается у разных производителей, и что по этой причине приходят отказы от импорта нашей вакцины перестают казаться чистой конспирологией.

Потом, все мы не дураки и знаем, где живем, и как тут все устроено. Знакомые товарищи предлагали получить сертификат без укола за три тысячи рублей еще в прошлом декабре. Представьте, сколько таких липовых бумажек будет в самое ближайшее время куплено! А сколько миллионов рублей на их продаже заработают те же самые люди, которые будут в этих префектурах и департаментах отвечать за спасение людей от заразы!

А потом начнется интересное. Потому что станут заболевать и умирать граждане, у которых по документам будет проведена полная вакцинация и пойдут гулять слухи, что вакцина не работает раз столько народу после «Спутника» умирает и болеет!

К тому же люди никак не поймут, а им никак не хотят объяснить, что вакцина не защищает на сто процентов! Ведь этот процент эффективности – 94% или 96% — сам по себе говорит о том, что какое-то количество привитых все равно заболеет! И умирать будут! Просто риск станет существенно меньше. Людям не объяснили, что антитела не вырабатываются в момент укола. Что более или менее защищенными вы станете после двух недель от второй дозы. Ждать надо больше месяца с момента начала процесса. И немедленная вакцинация нас сейчас тоже не спасет, если не вводить грамотные ограничения, а не липовые нерабочие дни, запрещая скамейки и устраивая прием пищи по ковидным сертификатам!

Но кто же у нас ограничения снова введет? Экономика и так хлипко держится, а еще один карантин ей совсем поперек горла встанет. И вообще для власти именно коронавирус может стать тем камушком, который, упав с горы, вызовет лавину. Та же принудительная вакцинация пострашнее повышения пенсионного возраста. Потому что повышение касается напрямую не всех и не сразу, а вакцина – каждого. Одно дело на выборах галочки просто так ставить, а другое дело разрешить поставить себе какой-то укол, от которого бесплодие, чипирование, галлюцинации, импотенция и превращение из православного в гея.

Это может быть случайным стечением обстоятельств. Можно будет говорить, что все было хорошо, если бы не проклятый вирус, взявшийся не пойми откуда. Все верно – случай, гримаса судьбы, ухмылка Фортуны. Но это и есть проверка системы на дееспособность и разумное устройство. Нелепой системе пройти проверку трудно! Поневоле подумаешь: а вдруг нам – конец?

Антон Орехъ, «МБХ медиа»

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