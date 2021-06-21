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Как вернуть советские сбережения: История жительницы Слонима

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  • 21.06.2021, 12:47
  • 1,886
Как вернуть советские сбережения: История жительницы Слонима

В 1991 году отец застраховал ее на две тысячи советских рублей, которые, казалось бы, пропали навсегда.

Жительница Слонима Надежда Сошко пытается вернуть у государства советские вклады. Даже не вклады: в 1991 году отец ее застраховал на две тысячи советских рублей, которые, казалось бы, пропали навсегда.

Но женщина решила попытать счастья и добивается возвращения долгов. Что из этого получилось, Надежда Сошко рассказала сайту praca-by.info.

- Почему вы вспомнили про советские сбережения, на которые все давным-давно махнули рукой?

- Почему вспомнила? У меня умерла бабушка. Начала я перебирать бумаги и натолкнулась на страховку. И решила: а почему бы и нет? Я все-таки хочу забрать свое, не в чужой карман лезу. Вот и решила попробовать.

Отец меня застраховал на две тысячи рублей по состоянию на 1991 год. Помню, бабушка рассказывала, что зарплата тогда была 80-90 рублей. А это немаленькая сумма.

- С чего вы начали хождения по инстанциям?

- В Слониме я сходила в отделение «Белгосстраха». Мало того, что там мне некорректно ответили, так еще почувствовала насмешки в свой адрес. При этом ничего конкретного не сказали, просветили только, что у Беларуси 5-6 миллиардов долга. Но каким боком это касается меня? Я ведь не создавала своему государству такой долг. Сказали: ждите, когда в государстве появятся деньги, тогда может быть. Но прежде ответили, что все обесценилось. А сказали ждите – чтоб я просто от них отцепилась, грубо говоря.

- В вышестоящие инстанции не пробовали обращаться?

- Почему же. Написала в Министерство финансов, в головной офис «Белгосстраха», в Национальный банк. Нацбанк перевел стрелки на Министерство финансов. Минфин признал, что государство должно мне энную сумму, а головной офис «Белгосстраха» написал, что я могу получить 500 рублей компенсации. В 1995 году правительство Беларуси издало постановление, согласно которому пострадавшим советским вкладчикам выделено по 500 рублей компенсации. «Белгосстрах» написал, что мне перевели 189 рублей: прежние 500 рублей превратились в 189 рублей. 7 июня я повторно обратилась в «Белгосстрах»: где и как я могу получить эту компенсацию. Ответа пока нет.

- Но 189 рублей вместо потерянных двух тысяч вас никак не устраивают…

- Нет, конечно (смеется). А кого бы устроило? Насколько я поняла, речь вообще не идет про две тысячи рублей, которую мне должно государство, разговор идет про компенсацию за то, что мне его не могут выдать в срок. Государство мне остается должно две тысячи рублей, а 500 рублей в качестве моральной компенсации за ожидание. Эту сумму пересчитали на белорусские рубли и получилось 189 рублей.

- Что планируете предпринимать дальше? Будете добиваться полного возвращения долга или ограничитесь 189 рублями?

- Буду добиваться полного возвращения долга. Буду искать соратников. Ну как так: если каждый будет молчать, если каждый будет останавливаться на полпути, так никогда ничего в жизни не добьешься. Если есть цель – надо идти к ней, как бы сложно ни было. В 90-ые годы каждый родитель страховал своего ребенка, клали на сбержкнижки. Моя мама говорила: отец застраховал тебя на две тысячи, внес всю сумму наличными в банк. И сказал: когда Надя вырастет, когда ей понадобится жилье, она пойдет и снимет эти деньги. И я буду уверен, что мой ребенок получит хоть что-то, если со мной что-то случится. Как в воду глядел: в 94 году он разбился…

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