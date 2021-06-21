На летней сессии ПАСЕ могут пройти дебаты о ситуации в Беларуси 21.06.2021, 12:51

Летняя сессия стартует уже сегодня.

21 июня в Страсбурге (Франция) начинается летняя сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте ассамблеи, сообщает «Гордон».

Сессия состоится с 21-го по 24 июня в гибридном формате: часть участников прибыла в Страсбург, а еще часть присоединится по видеосвязи.

Главной темой сессии будет 10-летие принятия конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, а также борьбы с этими явлениями (Стамбульской конвенции), этому событию будет посвящено отдельное мероприятие.

«Кроме того, ассамблея обсудит защиту основных прав и юридические последствия пропусков или сертификатов COVID; социально-экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19; и влияние пандемии на права детей», – говорится в сообщении.

В среду, 23 июня, состоятся дебаты о ситуации с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму. По итогам дебатов запланировано принятие резолюции.

При условии включения в повестку делегаты проведут дебаты на тему: «Ситуация в Беларуси: угроза всей Европе».

Украинская делегация примет участие в сессии очно, сообщала в Facebook член делегации, нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук.

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