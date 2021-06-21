закрыть
21 июня 2021, понедельник, 16:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сербия, Черногория и еще пять стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов

1
  • 21.06.2021, 13:50
  • 6,762
Сербия, Черногория и еще пять стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов
фото: charter97.org

К этим ограничительным мерам присоединились страны-партнеры ЕС.

4 июня Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из Беларуси и запретил белорусским авиаперевозчикам всех типов использовать аэропорты ЕС, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

К этим ограничительным мерам присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также партнеры ЕС по Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин