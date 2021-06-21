Сербия, Черногория и еще пять стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов

Сербия, Черногория и еще пять стран закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов1
- 21.06.2021, 13:50
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К этим ограничительным мерам присоединились страны-партнеры ЕС.
4 июня Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для авиакомпаний из Беларуси и запретил белорусским авиаперевозчикам всех типов использовать аэропорты ЕС, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
К этим ограничительным мерам присоединились страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также партнеры ЕС по Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.
Вышеперечисленные страны обеспечат «соответствие своей национальной политики данному решению Совета».