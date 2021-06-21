Ученые выяснили, почему от коронавируса пропадают обоняние и вкус 1 21.06.2021, 13:59

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Пациенты делали сканирование головного мозга до и после болезни.

Британские ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона установили, что у людей, перенесших коронавирусной болезни, уменьшилось количество серого вещества в участках мозга, которые отвечают за распознавание запахов и вкусов, говорится в исследовании на репозитории MedRxiv, пишет zn.ua.

Данные для исследования были взяты из базы проекта UK Biobank, в котором люди добровольно делятся своей медицинской информацией.

Эксперты отобрали данные о 782 пациентах, прошедших сканирование мозга до пандемии. 394 человека из этого количества переболели COVID-19 - большинство имело легкие или умеренные симптомы и только 15 нуждались в госпитализации.

После выздоровления пациенты еще раз прошли сканирование головного мозга.

Когда ученые сравнили данные до и после болезни, то пришли к выводу, что даже у тех людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, заметно уменьшилось количество серого вещества в левой парагиппокампальний извилине, левой орбитофронтальной коре и левой островковой коре - именно эти участки отвечают за распознавание вкусов и запахов. Также они частично связаны с функциями мозга, ответственными за память и упоминание эмоциональных реакций.

В то же время, ученые предполагают, что уменьшение этих участков может в долгосрочной перспективе увеличить риск возникновения деменции.

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