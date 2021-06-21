В Минске закрыли офис Верховного комиссара ООН по правам человека 11 21.06.2021, 14:04

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Ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

Беларусь приостановила работу офиса Верховного комиссара по правам человека в Минске. Об этом журналистам сообщила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщает «Белсат».

Верховный комиссар утверждает, что «продолжает получать многочисленные сообщения о произвольных арестах и задержаниях, пытках и плохом обращении». Она считает, что офис в Минске был «окном сотрудничества», и подчеркивает, что ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться.

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