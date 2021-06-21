Российский рубль упал до 2-недельного минимума после заявлений США о санкциях 21.06.2021, 14:19

2,304

Рубль начал падением новую неделю на Московской бирже.

Курс доллара поднялся до максимума с 4 июня, а евро отыграл почти все падение, показанное на минувшей неделе, на фоне перетока капитала в американский госдолг и новостей о том, что администрация Джо Байдена готовит новый пакет антироссийских санкций, пишет finanz.ru.

На 12.19 по белорусскому времени сделки с расчетом «завтра» заключаются по 73,0725 рубля за доллар (+22 копейки) и 86,87 рубля за евро (+49 копеек), хотя на старте торгов курсы поднимались до 73,3450 и 87,1250 рубля соответственно.

На российский валютный рынок давят опасения, связанные с возможным расширением «химических» санкций со стороны США, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

О подготовке нового пакета в связи с делом Алексея Навального в воскресенье объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан.

Он сообщил, что меры будут объявлены, как только Белый дом определится с «подходящими мишенями». Конкретные списки будут показательными с точки зрения реального исхода саммита в Женеве, указывает Полевой.

Тем не менее, сам факт анонса новых санкций спустя четыре дня после саммита Путина и Джо Байдена «стал неприятным сюрпризом и может вновь вернуть рубль в режим «наращивания» геополитической премии», пишет Росбанк.

«Эйфория после встречи президентов США и России 16 июня испарилась», - констатируют аналитики банка, добавляя, что курс доллара может в течение недели закрепиться в диапазоне 73-74 рубля.

Обсуждение санкций США может стать испытанием для рубля на этой неделе, наряду с восстановлением авиасообщения с Турцией, говорит Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ.

Закрытые границы поддерживали рубль, снижая отток валюты из страны, а возобновление туризма сулит увеличение спроса на доллар и евро в период, когда рынок сезонно слаб.

В июне и июле валюта понадобится зарубежным держателям российских акций, которым предстоит конвертировать около 4 млрд долларов дивидендов, оценивает Долгин.

Пока, впрочем, эти оттоки компенсируются притоком в российский госдолг: после паузы он возобновился на минувшей неделе и составил 0,4 млрд долларов, подсчитали в ING.

На рубль давит глобальное укрепление доллара на ожиданиях ужесточения политики ФРС, указывает Полевой.

Распродавая рисковые активы, крупный капитал уходит в «защитные гавани» и прежде всего американский госдолг. Доходность 30-летних US Treasuries на старте торгов понедельника упала ниже 2% впервые с февраля.

Краткосрочно рубль поддержат экспортеры, которым в пятницу и понедельник предстоит рассчитаться с бюджетом по июньским налогам, говорит Полевой.

«Однако глобальное укрепление доллара, возврат локальных внешнеполитических рисков и рост выездного туризма говорят в пользу осторожного взгляда на рубль», - указывает Долгин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».