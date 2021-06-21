закрыть
21 июня 2021, понедельник, 16:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский рубль упал до 2-недельного минимума после заявлений США о санкциях

  • 21.06.2021, 14:19
  • 2,304
Российский рубль упал до 2-недельного минимума после заявлений США о санкциях

Рубль начал падением новую неделю на Московской бирже.

Курс доллара поднялся до максимума с 4 июня, а евро отыграл почти все падение, показанное на минувшей неделе, на фоне перетока капитала в американский госдолг и новостей о том, что администрация Джо Байдена готовит новый пакет антироссийских санкций, пишет finanz.ru.

На 12.19 по белорусскому времени сделки с расчетом «завтра» заключаются по 73,0725 рубля за доллар (+22 копейки) и 86,87 рубля за евро (+49 копеек), хотя на старте торгов курсы поднимались до 73,3450 и 87,1250 рубля соответственно.

На российский валютный рынок давят опасения, связанные с возможным расширением «химических» санкций со стороны США, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

О подготовке нового пакета в связи с делом Алексея Навального в воскресенье объявил советник президента США по национальной безопасности Джон Салливан.

Он сообщил, что меры будут объявлены, как только Белый дом определится с «подходящими мишенями». Конкретные списки будут показательными с точки зрения реального исхода саммита в Женеве, указывает Полевой.

Тем не менее, сам факт анонса новых санкций спустя четыре дня после саммита Путина и Джо Байдена «стал неприятным сюрпризом и может вновь вернуть рубль в режим «наращивания» геополитической премии», пишет Росбанк.

«Эйфория после встречи президентов США и России 16 июня испарилась», - констатируют аналитики банка, добавляя, что курс доллара может в течение недели закрепиться в диапазоне 73-74 рубля.

Обсуждение санкций США может стать испытанием для рубля на этой неделе, наряду с восстановлением авиасообщения с Турцией, говорит Дмитрий Долгин, главный экономист ING по России и СНГ.

Закрытые границы поддерживали рубль, снижая отток валюты из страны, а возобновление туризма сулит увеличение спроса на доллар и евро в период, когда рынок сезонно слаб.

В июне и июле валюта понадобится зарубежным держателям российских акций, которым предстоит конвертировать около 4 млрд долларов дивидендов, оценивает Долгин.

Пока, впрочем, эти оттоки компенсируются притоком в российский госдолг: после паузы он возобновился на минувшей неделе и составил 0,4 млрд долларов, подсчитали в ING.

На рубль давит глобальное укрепление доллара на ожиданиях ужесточения политики ФРС, указывает Полевой.

Распродавая рисковые активы, крупный капитал уходит в «защитные гавани» и прежде всего американский госдолг. Доходность 30-летних US Treasuries на старте торгов понедельника упала ниже 2% впервые с февраля.

Краткосрочно рубль поддержат экспортеры, которым в пятницу и понедельник предстоит рассчитаться с бюджетом по июньским налогам, говорит Полевой.

«Однако глобальное укрепление доллара, возврат локальных внешнеполитических рисков и рост выездного туризма говорят в пользу осторожного взгляда на рубль», - указывает Долгин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин