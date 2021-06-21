Глава Евросовета — белорусским властям: Освободите всех политзаключенных

Глава Евросовета — белорусским властям: Освободите всех политзаключенных8
- 21.06.2021, 14:21
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Брюссель послал мощный сигнал режиму Лукашенко.
Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал утверждение четвертого пакета санкций в отношении режима Лукашенко. По его словам, Евросоюз послал еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя дальнейшие ограничительные меры.
«Наше послание режиму не может быть понято неправильно: освободите всех политзаключенных, остановите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог», — написал Мишель в Twitter.
Сегодня Совет ЕС по внешним делам утвердил четвертый пакет санкций, под которые попадают 86 физлиц и организаций из Беларуси. Также министры иностранных дел стран дали «зеленый свет» секторальным санкциям.