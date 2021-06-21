закрыть
21 июня 2021, понедельник, 16:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава Евросовета — белорусским властям: Освободите всех политзаключенных

8
  • 21.06.2021, 14:21
  • 13,100
Глава Евросовета — белорусским властям: Освободите всех политзаключенных
Шарль Мишель

Брюссель послал мощный сигнал режиму Лукашенко.

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал утверждение четвертого пакета санкций в отношении режима Лукашенко. По его словам, Евросоюз послал еще один сильный сигнал поддержки народу Беларуси, введя дальнейшие ограничительные меры.

«Наше послание режиму не может быть понято неправильно: освободите всех политзаключенных, остановите дальнейшие репрессии, начните инклюзивный национальный диалог», — написал Мишель в Twitter.

Сегодня Совет ЕС по внешним делам утвердил четвертый пакет санкций, под которые попадают 86 физлиц и организаций из Беларуси. Также министры иностранных дел стран дали «зеленый свет» секторальным санкциям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин