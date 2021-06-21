График отключения горячей воды в Минске на июль дополнили 21.06.2021, 14:44

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График отключения горячей воды на июль дополнили. Актуальный список журналисты выяснили в филиале РУП «Минскэнерго». Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl+F, если у вас Windows, или Cmd+F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы, пишет «Онлайнер».

С 5 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Измайловский 2-ой пер., 13;

Л. Беды, 39;

Лынькова, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 79а, 83, 85/1, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 87/1, 87/2, 95, 97, 99, 99В, 99/1, 99/2, 99/3, 99/5, 101/1, 101/2, 101/3, 105, 107, 109/1, 109/2, 111, 113, 115, 117;

Можайского 3-ий пер.,11;

Неждановой, 36;

РКМЦ в дер. Ждановичи.

С 6 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Азгура, 3, 5, 8;

Ангарская, 15Б, 15В;

Бумажкова, 37а, 39;

Ваупшасова, 15, 16, 17, 19, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44;

Геологическая, 99, 101, 103, 105, 107, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Днепровская, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

Карвата, 10А, 10Б, 10В;

КГБ: здание №1, здание №2, гараж, склад, КПП, мастерская, дизельная, учебный корпус №1;

Маневича, 5, 6, 8, 10, 13, 17;

Менделеева, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 20, 22, 24, 30;

Мичурина, 12А, 19, 21, 23, 25;

Молодежная, 1, 1/2, 2, 5;

Партизанский пр., 104А, 133, 135, 146, 146А, 148;

Первомайская, 20/2, 20/3, 24/2;

Пугачевская, 7, 9, 11;

Пулихова, 7/1, 7/2;

Седова, 16;

Солтыса, 42, 44, 46, 48, 50/1, 50/2, 54, 56, 56А, 58, 60, 62;

Социалистическая, 13, 30, 32;

Столетова, 2;

Уральская, 8А, 10А;

Фабричная, 20;

Фроликова, 2, 19, 21, 23, 23А, 25;

Центральная, 11А;

Шоссейная, 13, 17.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

1-й пер. Менделеева 50 к. 2, 50 к. 4;

1-й пер. Твердый 5, 6, 6 к. 2 — мастерские, 7, 8, 11а;

ул. 2-я Пржевальского, 2;

Азгура, 1, 1а, 1б, 4;

Ангарская, 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 4, 5 к. 5, 5 к. 6, 7, 9 к. 1, 9 к. 2, 11, 13 к. 1, 13 к. 2, 15в, 15 к. 1;

Андреевская, 3 к. 2, 4, 4а, 5 к. 2, 7 к. 1, 2, 11;

Антоновская, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 16, 20, 22, 28, 28а, 30, 30а, 32;

Берестянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 24;

Бехтерева, 5, 6а, 7, 10, 12, 16;

пер. Бехтерева, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Ботаническая, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 11, 11 к. 3 — стоянка, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

П. Бровки, 21 к. 2, 25а, 25 к. 1, 30, 32, 32а, 32б;

пер. Броневой, 1, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14/6, 15, 15а;

Бумажкова, 37;

З. Бядули, 2, 2 к. 2, к. 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13;

Варвашени, 1, 4, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 7, 7б, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 11, 12, 13 к. 4, 14, 15, 16, 18, 20 к. 1, 20 к. 2, 20 к. 3, 22а, 22 к. 1;

Ваупшасова, 7а, 10, 17, 19, 21, 21б, 23, 25;

В. Хоружей, 5б;

пер. Войсковый, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,

ул. Гикало, 1, 2а, 3, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24 к. 1, 24 к. 2, 26, 28;

пер. Горный, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Долгобродская, 1, 3, 4, 5 к. 1, 5 к. 2, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 7 к. 1, 7 к. 2, 7 к. 3, 8, 9, 10 к. 1, 10 к. 2, 11, 12, 13, 14, 16а, 18, 18а, 23, 23 к. 2, 25, 25 к. 2, 37, 39, 39а, 41 к. 1, 41 к. 2, 41 к. 3, 43, 43а;

Домбровская, 15;

Захарова, 19, 21, 23, 24, 26/8, 26/1, 25, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50д, 50в, 50б, 52 к. 1, 52 к. 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65 к. 1, 67 к. 1, 67 к. 2, 68, 69, 72, 73а, 74, 76, 77а, 104;

Золотая Горка, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 6, 6а, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17;

Ивановская, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43а, 50, 56;

Киселёва, 3, 4, 5, 6, 6 к. 1, 7, 9, 9 к. 1, 10, 11, 13;

Козлова, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15,16, 18, 20/5, 22, 26, 26 к. 8, 28, 17, 17а, 19/11, 23, 23а, 25, 25а, 25б, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35;

пер. Козлова, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 8а, 9, 9г, 10, 11, 11к. 1, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 25, 26, 29, 44, 46, 48, 50, ул. Коммунистическая, 4, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 6 к. 5, 6а, 6б, 8, 10;

Котовского, 2а, 9, 9а;

Красная, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 17б, 18, 20, 22;

Краснозвездная, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18б, 19, 21, 25, 31, 33;

пер. Краснозвездный, 12, 12а, 14, 17;

Куйбышева, 26, 28, 30, 32,

Лазо, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16,

Лещинского, 12, 14, 14а,

Магнитная, 30,

Марьевская, 5, 5а, 7а,

Матусевича, 35,

пр. Машерова, 4, 6, 6а, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 3, 3а, 5, 7,

ул. Менделеева, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36,

Михайлова, 3,

Мичурина, 1, 3, 7,

Молодежная, 3 к. 1, 3 к. 2,

бульвар Мулявина, 3, 5, 6, 7, 8, 10,

ул. Нагорная, 12,

пер. Нагорный, 5, 6б,

пр. Независимости, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38 , 39, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 46в, 46д, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58 к. 11,

Новодворский сельсовет, 40, 40а, 40 к. 1, 40 к. 2,

ул. Огарева, 1, 3,

Одесская, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20а, 20б,

Омельянюка, 3, 5, 7, 15, 15в, 18, 19,

Орджоникидзе, 10, 17, 26, 30,

пр. Партизанский, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а,113, 114, 116, 117а, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149,

ул. Первомайская, 3, 3а, 3в, 7, 9, 9а, 11, 15, 17, 18, 20, 22 к. 1, 22 к. 2, 22 к. 3, 24 к. 1, 24 к. 3, 26 к. 1, 26 к. 2, 28,

Передовая, 4, 4-1, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15,

П. Бровки, 27,

Платонова, 1, 1а, 1б, 3, 5/20, 10, 12а, 12б, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 20б к. 1, 21, 23, 31, 31б, 33 к. 2, 33 к. 3, 33а, 35 к. 1, 35 к. 2,

Притыцкого, 62, 64Б,

Пугачевская, 1, 3, 10, 20, 22,

Пулихова, 1/18, 3, 5, 6, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31 к. 1, 33, 35, 37, 41, 45, 47, 51,

Радиальная, 17, 23, 40а, 42, 42а, 50, 52, 54, 54б, 56,

Румянцева, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17,

Седова, 6, 7, 8,

Слесарная, 3, 4, 18, 20, 35, 42, 44, 46, 48,

Смоленская, 12, 14,15, 15а, 25, 27, 27 к. 2., 31, 33, 49, 49 к. 2, 49б, 51, 52,

Смолячкова, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 16, 19, 21, 26, 26а,

Соломенная, 13, 23, 23а,

Солтыса, 70, 72, 82, 84, 86, 96, 96а, 106, 183, 183а, 185, 185а, 187, 187а, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 203а, 205,

пер. Солтыса, 2, 4, 5, 5а, 6,

ул. Социалистическая, 2, 5, 7, 9, 9 к. 1, 10, 11, 17, 18, 18а, 26, 26 к. 13, 28,

Строителей, 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 8,

Трудовая, 1а, 3, 5, 6, 10,

Украинская, 1, 3, 5,

Уральская, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а,

пер. Уральский, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15,

ул. Фроликова, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 11, 17, 25а,27, 29, 29а, 31, 31а, 31 к. 2, 33, 41, 45, 47, 49,

Фрунзе, 2а, 2, 2 к. 6, 2 к. 8, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 19 к. 1,

Центральная, 1а, 5, 6, 7, 7а, 8а, 25, 45, 47,

Л. Чайкиной, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16,

Чапаева, 1, 3, 4а, 5, 6,

Челюскинцев, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 71, 73,

Шоссейная, 7, 7а, 9.

С 7 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Бельского, 24, 26;

Белинского, 23;

Восточная, 41, 107, 107А;

Е.Полоцкой, 1, 3, 4, 5;

Корш-Саблина, 2;

Логойский тр., 21/6;

Матусевича, 38, 40, 42, 44, 44б, 46;

Московская, 9, 13;

Одоевского, 70;

П. Глебки, 11, 15А;

Полиграфический 1-ый пер., 4, 6, 6А;

Притыцкого, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;

Рабкоровская, 23;

Славинского, 6, 8, 8А.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

ул. Л. Беды, 36, 38, 40, 42, 45,

Белинского, 54,

Берсона, 1а, 3, 3а, 14, 16,

Берута, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3, 6 к. 4, 8, 10, 12,

Бирюзова, 10, 10а,

Бобруйская, 2, 3, 8, 12А,

Вокзальная, 9а, 5-13, 13а, 22,

Володарского, 1-9, 2-12, 2а, 12а,

Восточная, 125, 129, 131, 133, 168, 169, 170, 178, 180, 181, 183, 184, 186, 188, 190,

Гало, 148,

Гамарника, 1, 2, 3, 4, 7 к. 1, 7 к. 2, 8, 9 к. 1, 9 к. 2, 9 к. 3, 9 к. 4, 9 к. 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16 к. 1, 16а, 17, 18, 19, 20 к. 1, 21, 22 к. 1, 22 к. 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 33, 35, Гебелева, 6, П. Глебки, 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48,

Городской Вал, 3-11, 2-10, 12 к. 2,

Д. Сердича, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8 к. 1, 8 к. 2, 9, 10, 10б, 11, 12, 13 к. 1, 13 к. 2, 13 к. 3, 14 к. 1, 14 к. 2, 15, 16, 17, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 19,

пр. Дзержинского, 1а, 1б, 1в,

пер. Добромысленский, 3, 4, 5, 5а,

Домашевский, 4, 1а , 9, 11, 11а,

ул. Дрозда, 7, 14, 25а,

Дунина-Марцинкевича, 10,

Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 к. 1, 17 к. 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34,

Западная, 7а, 15, 19, 20,

Иерусалимская, 4, 11А,

Интернациональная, 5, 6-16, 20а,

Калиновского, 1, 3, 4а, 5, 7, 9, 11, 15,

Кальварийская, 7-17, 17а, 21, 40, 42,

Коллекторная, 3, 3а,

Кольцова, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 4 к. 3, 4 к. 4, 4 к. 5, 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 8 к. 4, 10, 10в, 12 к. 1, 12 к. 2, 12 к. 3, 12 к. 4, 15а, 16, 18 к. 1, 18 к. 2, 18к. 3, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 37, 37а, 38, 39 к. 1, 39 к. 2, 43, 48, 49, 50, 53 к. 1, 53 к. 2,

пер. 4-й Кольцова, 6, 51, 53,

ул. Комсомольская, 6–30, 12а, 20а,

пер. Кооперативный, 6, 12,

ул. Короля, 45–73, 47а, 65а, 34, 38 к. 1–3,

Крамского, 14,

Куприянова, 4, 4а, 6,

Ленинградская, 2,

Логойский тракт, 17, 17а, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3, 19 к. 4 (в том числе ПНС), 20, 21 к. 1, 21а, 21в, 22, 22а, 24, 25 к. 1, 25 к. 2, 25 к. 3, 25 к. 4, 26, 27, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 29, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 30 к. 4, 31, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 33, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 37 к. 1, 37 к. 2, 39 к. 1, 39 к. 2, 39 к. 3, 39 к. 4,

Кутузова, 18,

К. Либкнехта, 54–70, 68а, 70а, 43,

Литературная, 22,

Лукьяновича, 6, 10, 12,

Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 21, 23, 25, 27,

Мирошниченко, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10 к. 1, 11, 12 к. 1, 13, 14, 15, 16 к. 1, 16 к. 2, 17, 18 к. 1, 18 к. 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 55,

Мележа, 5 к. 1, 5 к. 2,

пер. Молочный, 4,

ул. Московская, 1, 5, 7, 7а, 11, 15, 15а, 17, 6–22, 6а, 18а,

Мясникова, 3а, 5–39, 11а, 11б, 11в, 11г, 25а, 26–44, 44а, 74–78,

пр. Независимости, 2, 3 к. 1, 3, 4, 8, 11, 13, 17 к. 1,

ул. Немига, 5, 36–40,

Одоевского, 16 к. 1, 16 к. 2, 16 к. 3, 18 к. 1, 18 к. 2, 18 к. 3, 20 к. 1, 20 к. 2, 22,

Олешева, 2, 5, 10, 12, 14,

Ольшевского, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 1а, 1б, 3а,

Полиграфическая, 2, 4, 6, 16, 18, 29, 31,

пер. 4-й Полиграфический, 9, 10, 16, 16а, 18,

ул. Притыцкого, 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 3, 17, 19, 23, 23а, 29, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60б, 60в, 65,

пр. Пушкина, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63,

ул. Рабкоровская, 14–28, 24а, 13–21, 17а, 17 к. 1, 17б,

Революционная, 9–17, 13а, 15а, 22–32, 24а, 24б, 26а,

Свердлова, 2, 4,

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108,

Седых, 1, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14а, 14б, 14в,

Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4д, 6, 7 к. 2, 14, 16, 32, 36, 39,

Славинского, 4, 8, 10, 10а, 12,

Советская, 2–18, 7–19,

пер. Стекольный, 1–5, 5а,

ул. Суражская, 10,

Толстого, 4–32,

Топографическая, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 13,

Фабрициуса, 3–13, 7а, 9а, 8–36, 8в, 8в к. 1, 24а,

К. Цеткин, 4, 18, 20, 24, 49, 51, 51а,

Широкая, 2, 3, 3а, 4, 4 к. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 36, 38 к. 1, 38 к. 3, 38 к. 4, 40, 40а.

С 12 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

50 лет Победы, 20, 22;

Беляева, 3, 4, 9, 10, 21, 25;

в/ч 04104: столовая, санчасть, спортклуб, баня;

Водолажского, 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А;

Героев 120 див., 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33;

Курсанта Гвишиани, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

Независимости пр., 186, 196, 198, 202/1, 202/2;

Основателей, 11, 13, 15;

Пономарева, 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13;

Почтовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Рогачевская, 1А, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Д;

Садовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

ст. Колядичи, 1, 3, 5, 7;

Стариновская, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37.

С 19 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Гвардейская, 10.

С 22 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Буденного, 6;

Филатова, 10;

Щербакова, 1;

Я. Райниса, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

ул. Айвазовского, 1,

Бехтерева, 9,

Буденного, 1, 1а, 3,4, 5, 7, 7 к. 2, 8, 8а, 8 к. 1, 8 к. 2, 9, 10, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,

Ванеева, 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 32а,

Васнецова, 2, 3, 4, 5, 6, 8 к. 1, 8 к. 2, 8 к. 3, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17,

Грекова, 2, 3, 4, 5, 7, 8,

Долгобродская, 36, 38, 75,

Жилуновича, 1, 2, 2в, 3, 4, 5, 7, 8,10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,

Искалиева, 4, 6, 10, 12а, 12 к. 1, 14, 14а,16, 18,

Корицкого, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

О. Кошевого, 7, 9, 9а, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35,

Кулешова, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 18,

Народная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 к. 1, 19 к. 2, 2, 20, 21, 22, 23 к. 1, 23 к. 2, 24, 26 к. 1, 26 к. 2, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 53 к. 1, 53 к. 2, 54, 56, 58, 60, 62,

пр. Партизанский, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26 к. 2, 26 к. 3, 28 к. 1, 28 к. 2, 28 к. 3, 30 к. 1, 30 к. 2, 30 к. 3, 32 к. 1, 32 к. 2, 32 к. 3, 34 к. 1, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 67, 68, 69, 69а, 69б, 70, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73 к. 1, 75, 75а, 75 к. 1, 75 к. 2, 77, 81, 83, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87б, 89, 89а, 89б, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 93б, 95,

ул. Плеханова, 1, 3, 3а, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 1а, 21, 23, 24, 25, 31,

Подшипниковый проезд, 9,

ул. Райниса, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,

Стахановская, 28, 28 к. 2, 30, 34, 36,

Сурикова, 3, 3а, 15, 19, 21, 23,

Тухачевского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 48,

пер. Ученический, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9,10,

ул. Филатова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21,

Щербакова, 1, 3, 4, 4 к. 2, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 16 к. 2,

Энергетический проезд, 2.

С 26 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Васнецова,16.

С 27 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Беломорская, 5, 8,

Богдановича, 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 29

В. Хоружей, 21

Каховская, 17

Киселева, 17

Коммунистическая, 1, 14, 16, 18, 19, 52

Красная, 3, 5

Кропоткина, 47, 51, 55, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/6, 76/7, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18;

Куйбышева, 10, 61/1, 61/2, 61/3, 73, 73А, 75;

Кульман, 37, 39;

Машерова пр., 60;

Нововиленская, 6, 7, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 23, 24;

Нововиленский пер., 14;

Орловская, 51, 53, 57, 59;

Осипенко, 2, 4, 6, 8;

Старовиленская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 97;

Старовиленский тр., 6, 8, 10, 26А, 26/1, 28/1, 30, 69, 69А, 73, 75, 75А, 77;

Сторожевская, 3, 5, 7, 8, 8А;

Троицкая набережная, 4, 6, 8;

Червякова, 2А, 2/2, 2/3, 2/5, 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61;

Я. Коласа, 8, 15.

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

1-й пер. Щедрина, 1,

2-я Шестая линия, 9, 11, 13, 15,

2-й Долгиновский пер., 1,

ул. Беломорская, 1, 4, 4а, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23,

М. Богдановича, 6, 8, 23, 25, 27, 33, 35,

бульвар Шевченко, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10 ,12, 18, 20, 22, 24, 26, 46 ,48, 50, 52, 52а, 52б, 52в, 52г, 53, 53а, 54, 55, 56, 58, 58а, 58б, 60, 62, 66, 64 к. 1, 64 к. 2, 68, 68а, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 91а, 92, 96, 97, 100, 102, 129, 129а, 131, 133, 135, 137, 139, 139а, 143а, 143, 145 к. 1, 145 к. 2, 147, 147а,

ул. В. Хоружей, 1а, 2, 3, 3а, 3в, 4, 5, 5а, 5в, 6, 6а, 6б, 6в, 7, 8, 9, 10 к. 1, 10 к. 2, 11, 12 к. 2, 14, 16а, 16, 16б, 18а, 18б, 18 к. 1, 18 к. 2, 20, 22, 24 к. 1, 24 к. 2, 26а, 26, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 44а, 46 к. 1, 46 к. 2, 46 к. 3, 48, 48а,

Гая, 1, 3, 4 к. 2, 4 к. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15а, 17,

Даумана, 13, 13б, 23,

Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54а, 54б, 54, 56,

ул. Дорошевича, 3, 4, 5, 6, 8,

Архитектора Заборского, 3,

Земледельческая, 50,

Каховская, 58, 60, 62, 64, 64а, 66, 68, 70,

Киселева, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42/2, 43, 45, 55, 61, 61а, 67,

Коммунистическая, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 24, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 54, 86,

Красная, 7, 9, 11, 17 к. 1, 19, 19а, 19б, 21, 21а, 23 к. 5,

Кропоткина, 22, 44, 43 (+церковный корпус), 57, 72, 74, 84, 89, 93, 93а, 95, 97, 108, 110, 112, 114, 108а,

Куйбышева, 14, 16, 17, 19, 19а, 24, 25а, 26, 34, 35, 36, 38, 41, 44, 46, 46а, 48, 53, 55, 57, 57а, 63, 65, 65а, 67 к. 3, 67 к. 2, 67 к. 1, 69а, 69, 40, 77, 79, 79 к. 2, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 101,

Кульман, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20а, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 35а, 37, 39, 38,

пр. Машерова, 20, 7, 11, 17,17г, 17А, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 54,

Независимости, 59, 61, 63, 65, 65 к. 2, 65 к. 3, 65 к. 6, 65 к. 7, 67, 69, 49, 51, 53, 55, 55а, 57,

ул. Новаторская, 2а, 53а, 55а/1,

Нововиленская, 1.1 (г. п.), 1, 1а, 3а, 5а, 7б, 14, 16, 18, 20, 20а, 21 к. 1, 21 к. 2, 21 к. 3, 22, 23, 24, 24а, 24б, 24в, 24г, 24д, 26, 28,

пер. Нововиленский, 2, 4, 6, 8, 10, 12,

ул. Орловская, 58, 58а, 58 к. 1, 59, 60, 61, 62, 70,

Осипенко, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39,

Э. Пашкевич, 3, 5, 9,

пл. Парижской Коммуны, 1,

ул. Пархоменко, 3,

Прогрессивная, 8, 29а, 29а к. 1, 29а к. 2,

Пугачевская, 6, 24,

Стадионная, 3, 5, 9, 14, 14 к. 1,

Старовиленская, 3а, 44, 46, 48, 52, 54 (чет), 57 (нечет), 85, 87, 87 к. 1, 95, 95а, 97б, 100, 100а, 100 к. 1, 100 к. 2, 131, 133,

Старовиленский тракт, 3, 5, 41, 41а, 67, 87, 88, 89, 89а, 91, 93,

ул. Сторожовская, 6, 15, 15а (нечет),

Сурганова, 37 к. 1, 37 к. 2, 37 к. 3, 37 к. 4, 37 к. 5, 39, 41, 45 к. 1, 45 к. 2, 45 к. 3, 45 к. 4, 47 к. 1, 47 к. 2, 47 к. 3, 47 к. 4, 47 к. 5, 49, 51, 53, 55, 57, 59,

Хмельницкого, 3, 5, 9 к. 1,

Цнянская, 1, 2к. 1, 2к. 2, 3, 4 к. 1, 4 к. 2, 5, 7, 8/19, 9, 11, 12, 13, 14а, 15, 17, 19, 21, 23, 23а, 25,

Червякова, 14, 16, 18, 20, 22, 25,

Червякова, 2 к. 1, 2 к. 4, 4, 6, 8, 8а, 10а, 55, 57, 57а, 59,

Чичерина, 2, 4, 14 (чет), 1, 3, 3б, 11, 13, 15, 19, 21 (нечет),

Щедрина, 1,

Я. Коласа, 2, 4, 6, 7а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 к. 1, 23 к. 2, 24, 25 к. 1, 25 к. 2, 25 к. 3, 26, 27 к. 1, 27 к. 2, 29, 29а, 31, 33, 35,

пер. Я. Коласа, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13.

С 28 июля:

УП «Минсккоммунтеплосеть»

Авакяна, 24, 32, 32/3, 34, 34/3, 36/2, 38;

Авроровская, 2, 4, 4А, 6, 8;

Артиллеристов, 9, 9А, 11, 11А, 13, 15;

Аэродромная, 3А, 9А, 13, 15, 17;

Бакинская, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18/1, 18/2, 20;

Балтийская, 2, 4, 6, 8, 12;

Бородинская, 35;

Брилевская, 12, 14, 15, 17, 19;

Великоморская, 6, 10, 12, 30;

Воронянского, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4А, 4Б, 6, 6В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 13/1, 13/2, 13/4, 13/5, 15/1, 15/2, 15/3, 21, 23, 25, 27, 31, 50/3, 50/4, 50/5;

Вузовский пер., 3, 9/1;

Гастелло, 7/3, 9, 11;

Гвардейская, 3, 9, 5, 7;

Дачный пер., 1В, 8, 8Б;

Денисовская, 2, 4, 6, 9, 9А, 41/2, 45;

Жуковского, 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Ильянская, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 10Б;

Камайская, 8, 10, 12, 14;

Козыревская, 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21/1, 21/2, 21/3, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39/1, 39/2;

Короткевича, 6, 14;

Л. Украинки, 2, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 18, 20, 22;

Левкова, 3/1, 3/2, 4, 6/1, 6/3, 8/1, 8/2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;

Лынькова, 8, 10;

Маяковского, 22/1, 24, 26, 99, 100, 103, 117/2, 119а, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 172Б, 174;

Могилевская, 2/2, 2/3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4А, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10, 12, 12А, 16, 16/4, 32, 34/2, 36;

Мястровская, 1, 1А, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31, 38;

Орловская, 86а, 86/1, 86/2, 86/3, 86/4;

Победителей пр., 20а, 22а, 51/2, 53/1, 73/1, 75/1, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89/3, 91, 93, 95/1, 97/1, 99/1, 99/2, 101, 101/12, 115, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135А, 135Б, 135В;

Полевая, 36;

Полтавская, 10;

Радужная, 4/1, 4/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10;

Ратомская, 5, 7;

Ржавецкая, 1, 3, 5, 7;

Роменская, 5, 9;

Семенова, 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б, 22, 24, 26, 28;

Сенницкая, 5, 51, 53;

Слонимская, 27А;

Солнечная, 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;

Тарханова, 14, 16;

Физкультурная, 23, 23А, 31, 33;

Чкалова, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15/1, 15/2, 17, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38/2

Филиал «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»

Пер. 1-й Путепроводный, 15,

6-й Путепроводный, 3, 13,

8-й Путепроводный, 5,

ул. 1-я Радиаторная, 126,

Авакяна, 19–21, 26, 26а, 30а, 30 к. 2, 30 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 2,

пер. Автодоровский, 3а, 11, 15,

ул. Автодоровская, 3е, 3е к. 1, 3е к. 2, 3д, 5,

Аранская, 6, 8, 22а,

Артиллеристов, 8–20, 8а, 15,

Аэродромная, 1, 3, 7, 11а, 125, 125а,

Бирюзова, 4, 4а,

Бородинская, 1б, 9–31, 17 к. 2,

Брилевская, 2–10, 8 к. 1–3, 14а, 16–24, 3–23, 44б, 46,

Быховская, 10, 14, 35, 37, 55,

Великоморская, 7, 36,

Вербная, 3, 5,

Вирская, 40–44,

Володько, 12–30, 16а, 24а,

Воронянского, 8, 40–64, 50 к. 1, 2, 1а, 5 к. 3, 35,

пер. Вузовский, 7, 16а,

ул. Гастелло, 12, 14, 16,

Гвардейская, 8, 12, 14, 16,

П. Глебки, 17а, 58, 58а, 64, 64а, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 90б, 92, 94, 96, 98, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 126,

Грибоедова, 12, 20, 22, 26, 28, 28а, 29, 30,

Д. Сердича, 22, 24, 26, 30, 30а, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88,

пер. Дачный, 16,

ул. Денисовская, 3–7, 31–43, 39а, 47–51,

Жудро, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 53б, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а,

Жуковского, 11а, 29Б,

Игнатенко, 3, 5, 7, 7а, 8, 11, 13, 15, 15 к. 1, 17,

Индустриальная, 5–7,

Ильинская, 16, 18,

Камайская, 2,

Княгининская, 6, 8, 10,

Козыревская, 10, 18–24, 70, 74, 29а, 33, 35 к. 1, 35 к. 2, 41,

Короткевича, 4, 6, 8а, 10–14, 3, 5, 7, 7а, 9, 9А, 11, 19,

Левкова, 30, 33 к. 2, 35 к. 1,2, 37–45,

Луговая, 4а,

Лынькова, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 17, 17а, 19, 21, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 23е, 25, 27, 29 к. 1, 29 к. 2, 29 к. 3, 31,

Марата, 19–21,

Матусевича, 2, 4 к. 1, 4 к. 2, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 32, 36, 36 к. 1, 36 к. 2,

пр. Машерова, 76, 76а, 78,

ул. Маяковского, 4–20, 16а, 22 к. 2, 96, 158, 168а, 11, 15, 57а, 59–97, 99 к. 1, 2, 101, 101а, 101б, 115а, 127 к. 3, 129,

Могилевская, 14, 18–24, 35–49, 39б, 43а,

пер. Москвина, 4,

Мястровская, 2, 2б, 4, 6, 8,

Надеждинская, 2, 58, 58а, 1–29,

Нарочанская, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 17,

пер. Ольшевского, 1, 2, 3, 5, 7, 16а, 18а, 20а,

ул. Ольшевского, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/11, 22, 24, 28, 29 к. 1, 30, 32, 34, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 77, 78, 82,

Пензинская, 37, 39,

пр. Победителей, 8, 12, 14, 18, 20, 39, 41, 43 к. 1, 43 к. 2, 45, 47, 49, 51, 57, 59, 59а, 61, 63, 67, 69, 103, 105, 105а, 107, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 111б,

пер. Полевой, 2а,

ул. Полевая, 2–34, 25, 25а,

пр. Пушкина, 67, 68, 69, 69а, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87а, 89, 91, 93,

ул. Радищева, 3,

Радужная, 7, 9, 9а, 11, 13, 17, 19, 19б, 27,

Саперов, 3, 5, 7,

Семенова, 1, 35, 2, 4, 28–36, 30 к. 1, 30а,

Сенницкая, 5, 55,

Слонимская, 27а,

Солнечная, 31а, 28, 30 к. 2,

Тарханова, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15,

Тимирязева, 25, 28, 44, 60, 65, 68, 72 к. 1, 72а, 76, 80 к. 1, 82, 84, 86, 90, 90а, 92, 96,

Физкультурная, 14–18, 26а,

Чехова, 8,

Чигладзе, 2, 4, 4а, 6 к. 1, 6 к. 2, 8, 10, 12, 22, 29, 31,

Чкалова, 1–7, 5а, 9 к. 1, 9 к. 2, 21, 27, 35, 10–28, 18 к. 1–3, 32–38, 32а, 38 к. 1.

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