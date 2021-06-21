Волковысские идеологи снова сели в лужу 5 21.06.2021, 15:13

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Очевидно, дает о себе знать отрицательная селекция при трудоустройстве на должность идеолога.

Представители хунты, блеснув недалеким умишком, проявили очередной «креатив». Правда, сели в лужу, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Идеологически выверенный билборд с фото, на котором якобы изображены «массовые беспорядки в Беларуси», на самом деле взято с протестов из Парижа. Очевидно, что отрицательная селекция при трудоустройстве на должность идеолога дает о себе знать.

Белорусы рекомендуют местному идеологу Чарковскому, курирующему установку подобных пропагандистских материалов, смотреть в документы, которые он согласовывает.

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