В ПАСЕ отклонили всех российских кандидатов в судьи ЕСПЧ 1 21.06.2021, 15:13

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Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы продлится до 24 июня.

Комитет ПАСЕ отклонил всех кандидатов от России в судьи Европейского суда по правам человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко.

По его данным, весь список кандидатов от Российской Федерации в судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) был отклонён комитетом по выбору судей ЕСПЧ Парламентской ассамблеи Совета Европы в связи с несправедливым проведением конкурса в самой РФ.

В связи с этим на июньской сессии ПАСЕ, которая началась сегодня, судья ЕСПЧ от России избран не будет.

«В среду комитет будет заседать снова, пророссийское лобби пытается ещё раз попробовать провести этот вопрос», добавил Гончаренко.

В Страсбурге сегодня начинается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, который продлится до 24 июня. Депутаты планируют рассмотреть ситуацию с крымскими татарами в оккупированном Россией Крыму и проведут срочные дебаты по ситуации в Беларуси.

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