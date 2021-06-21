Рыночные котировки белорусских евробондов резко пошли вниз 1 21.06.2021, 15:17

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фото: shutterstock

Евросоюз дал «зеленый свет» на введение санкций против банковского сектора Беларуси.

Рыночные котировки белорусских евробондов снижаются на фоне новостей о принятии министрами ЕС решения по санкциям в отношении Беларуси, сообщает Yahoo!Finance.

Белорусские евробонды со сроком обращения до 2031 года обвалились за день сразу на 7 %.

Инвесторы избавляются от облигаций на фоне новых санкций.

Стоит отметить, что сегодня Евросоюз дал «зеленый свет» на введение санкций против банковского сектора Беларуси. Ранее сообщалось, что будет введен запрет на покупку евробондов у официального Минска.

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