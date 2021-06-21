Солигорский «Шахтер» хотел сыграть матч ЛЧ в Белграде, но теперь туда не летают белорусские самолеты 3 21.06.2021, 15:26

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Поедут на автобусе?

Сербия, Черногория, Норвегия и другие страны присоединились к авиабойкоту Беларуси.

Некоторые страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, а также государства-члены Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) присоединились к решению ЕС о запрете на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний.

Страны-кандидаты, в частности, Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, а также такие страны ЕАСТ, как Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединяются к решению Совета ЕС, — говорится в пресс-релизе за подписью официального представителя главы дипломатии ЕС Петер Стано.

В документе отмечается, что вышеперечисленные страны обеспечат "соответствие своей национальной политики данному решению Совета".

Чемпион страны "Шахтер", в свою очередь, собирался провести первый домашний матч Лиги чемпионов не в Беларуси, сообщает "Прессбол".

По информации белорусских СМИ, болгарский "Лудогорец" горняки хотели принять в Белграде.

В столице Сербии есть как минимум пять стадионов, отвечающих требованиям УЕФА для первых раундов еврокубков: "Партизан", "Райко Митич", "Омладински", "Чукарички", "Обилич".

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