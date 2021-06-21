Врач-гастроэнтеролог напомнил о правилах поведения в жару
- 21.06.2021, 15:32
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Специалист дал полезные рекомендации.
По словам гастроэнтеролога Петра Ткаченко, главным средством для спасения в жару считается чистая питьевая вода без газов. Нельзя употреблять кофейные и алкогольные напитки, пишет healthinfo.ua.
Врач дал некоторые рекомендации во избежание негативных последствий воздействия Солнца на организм: не бывать долгое время под открытым небом; ходить в светлой и легкой одежде; применять головные уборы.
Что касается еды, то необходимо выбирать продукты с наибольшим количеством электролитов – калием и магнием, избегать употребление жирной пищи.