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Врач-гастроэнтеролог напомнил о правилах поведения в жару

  • 21.06.2021, 15:32
  • 1,702
Врач-гастроэнтеролог напомнил о правилах поведения в жару

Специалист дал полезные рекомендации.

По словам гастроэнтеролога Петра Ткаченко, главным средством для спасения в жару считается чистая питьевая вода без газов. Нельзя употреблять кофейные и алкогольные напитки, пишет healthinfo.ua.

Врач дал некоторые рекомендации во избежание негативных последствий воздействия Солнца на организм: не бывать долгое время под открытым небом; ходить в светлой и легкой одежде; применять головные уборы.

Что касается еды, то необходимо выбирать продукты с наибольшим количеством электролитов – калием и магнием, избегать употребление жирной пищи.

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