Врач-гастроэнтеролог напомнил о правилах поведения в жару 21.06.2021, 15:32

1,702

Специалист дал полезные рекомендации.

По словам гастроэнтеролога Петра Ткаченко, главным средством для спасения в жару считается чистая питьевая вода без газов. Нельзя употреблять кофейные и алкогольные напитки, пишет healthinfo.ua.

Врач дал некоторые рекомендации во избежание негативных последствий воздействия Солнца на организм: не бывать долгое время под открытым небом; ходить в светлой и легкой одежде; применять головные уборы.

Что касается еды, то необходимо выбирать продукты с наибольшим количеством электролитов – калием и магнием, избегать употребление жирной пищи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».