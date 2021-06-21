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В Беларуси не проходят операции по картам МТБанка

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  • 21.06.2021, 15:33
  • 5,676
В Беларуси не проходят операции по картам МТБанка

Недоступны операции в кассах, интернет-банке, мобильном приложении.

Временно не проходят операции по картам МТБанка. Недоступны операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении «Мой банк», сервисе Denegram 2.0, пишет nn.by.

Причина — сломался модуль охлаждения сетевого оборудования. Вот сообщение банка:

- В связи с выходом из строя модуля охлаждения сетевого оборудования, временно не осуществляются операции по картам МТБанка, а также операции в устройствах МТБанка. Недоступны операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении "Мой банк", сервисе переводов Denegram 2.0. Наблюдаются сложности с дозвоном в Контакт-центр.

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