В Беларуси не проходят операции по картам МТБанка 2 21.06.2021, 15:33

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Недоступны операции в кассах, интернет-банке, мобильном приложении.

Временно не проходят операции по картам МТБанка. Недоступны операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении «Мой банк», сервисе Denegram 2.0, пишет nn.by.

Причина — сломался модуль охлаждения сетевого оборудования. Вот сообщение банка:

- В связи с выходом из строя модуля охлаждения сетевого оборудования, временно не осуществляются операции по картам МТБанка, а также операции в устройствах МТБанка. Недоступны операции в кассах, интернет-банке и мобильном приложении "Мой банк", сервисе переводов Denegram 2.0. Наблюдаются сложности с дозвоном в Контакт-центр.

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