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Рядом с авианосцем ВМФ США взорвали 18-тонную бомбу, чтобы проверить его прочность: видео

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  • 21.06.2021, 15:36
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Рядом с авианосцем ВМФ США взорвали 18-тонную бомбу, чтобы проверить его прочность: видео
Фото: Military Footage Archive/YouTube

Ударная сила взрыва была сопоставима с землетрясением 3,9 балла.

Военно-морской флот США взорвал 18-тонную бомбу в непосредственной близости к авианосцу USS Gerald R. Ford, пишет nv.ua.

Таким образом командование ВМФ решило проверить его прочность в условиях, приближенных к боевым.

Согласно данным Геологической службы, ударная сила в результате подводного взрыва была сопоставима с землетрясением магнитудой 3,9 балла. Испытания проводились в Атлантическом океане возле восточного побережья США 18 июня.

После них авианосец был направлен в сухой док для оценки последствий взрыва.

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