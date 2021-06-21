Рядом с авианосцем ВМФ США взорвали 18-тонную бомбу, чтобы проверить его прочность: видео

Рядом с авианосцем ВМФ США взорвали 18-тонную бомбу, чтобы проверить его прочность: видео2
- 21.06.2021, 15:36
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Ударная сила взрыва была сопоставима с землетрясением 3,9 балла.
Военно-морской флот США взорвал 18-тонную бомбу в непосредственной близости к авианосцу USS Gerald R. Ford, пишет nv.ua.
Таким образом командование ВМФ решило проверить его прочность в условиях, приближенных к боевым.
Согласно данным Геологической службы, ударная сила в результате подводного взрыва была сопоставима с землетрясением магнитудой 3,9 балла. Испытания проводились в Атлантическом океане возле восточного побережья США 18 июня.
После них авианосец был направлен в сухой док для оценки последствий взрыва.