Блок экс-президента Армении не признает результаты выборов 1 21.06.2021, 15:59

Роберт Кочарян

Альянс требует немедленно провести изучение зафиксированных и предполагаемых нарушений.

Блок «Армения», возглавляемый вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, считает спорными опубликованые результаты досрочных парламентских выборов, сообщает «Радио Азатутюн».

Опубликованные результаты довольно спорные и не вызывают доверия, говорится в опубликованном блоком заявлении.

«Они вступают в резкое противоречие с различными проявлениями общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние 8 месяцев, с результатами опросов общественного мнения, в том числе международных, и наконец со здравым смыслом», - заявил блок.

«Многолюдный митинг оппозиционных сил в ходе предвыборной агитации и немногочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране указывали на наличие совсем других общественных настроений. Серьезная основа недоверия - это сотни сигналов, поступающих из различных избирательных участков в день выборов, свидетельствует о систематической, заранее спланированную фальсификацию результатов выборов», - говорится в заявлении.

Учитывая вышеизложенное, блок «Армения» требует «немедленно провести глубокое и обоснованное изучение зафиксированных и предполагаемых нарушений».

До тех пор, пока не будут полностью разъяснены все проблемные вопросы и не развеяны сомнения, блок не признает результаты выборов, - говорится в заявлении.

Согласно опубликованным Центральной избирательной комиссией предварительным результатам досрочных парламентских выборов, с 53,92% голосов победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», блок «Армения» на втором месте с 21,04%, на третьем месте с 5,23% голосов блок «Честь имею», в который входят Республиканская партия и партия Артура Ванецяна «Отечество».

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