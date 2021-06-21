Власти перекрыли мост в Борисове, но схема объезда вызывает вопросы у горожан 21.06.2021, 16:12

Еще в пятницу вечером на полотне путепровода возникла трещина.

Мост над железнодорожным путями в Борисове, недалеко от остановочного пункта Печинский, перекрыт для движения автомобильного транспорта, сообщает ex-press.by.

18 июня около семи часов вечера на полотне путепровода возникла трещина. По какой-то причине поднялась плита примыкания мостового переезда с дорогой. Перепад высот составил около 10 сантиметров.

В субботу утром никаких работ на путепроводе не велось. Заместитель директора по идеологии УП «Жилье» Наталья Орешко рассказала журналисту следующее:

— О неполадках с мостом стало известно поздно вечером. Движение мы сразу перекрыли. Сегодня вызвали специализированную мостовую организацию, которая имеет лицензию для проведения данных ремонтных работ. Сейчас мы занимаемся подсыпкой дороги по улице братьев Вайнрубов, по которой и организован временный объезд.

Отметим, что движение перекрыли не сразу после появления на мосту сотрудников МЧС и милиции, о чем свидетельствуют фото и видео, снятые очевидцами.

Информации со схемой «организованного» объезда в Печи и из Печей рядом с закрытым мостом мы не обнаружили. Если местные водители приблизительно представляют, как можно добраться до бывшего военного городка и выехать из него, и направляются в район железнодорожного переезда у Зеленого городка, то приезжие недоумевают и расспрашивают прохожих.

Один из водителей, живущих в Печах, рассказал, что вчера добирался домой дорогой, по которой «организован временный объезд», и едва не угробил подвеску своего автомобиля.

— Сейчас поеду через Пересады, — сказал он. — Далеко, конечно, но для машины безопасней.

Примерная схема объезда:

Итак, сегодня в городе нет не только обещанного второго путепровода над железнодорожными путями, но нет и единственного.

Как долго специализированная мостовая организация будет решать проблему? Будем надеяться, что быстро.

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