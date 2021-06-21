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Стали известны подробности ЧП с фонтаном в Докшицах

  • 21.06.2021, 16:22
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Стали известны подробности ЧП с фонтаном в Докшицах
Фото: radzima.org

Журналисты поговорили со свидетелями и фирмой, которая устанавливала фонтан.

21 июня в фонтане в центре Докшиц, возле местного райисполкома, погибла девушка, которая села туда, чтобы сфотографироваться. «Белсат» собрали все, что известно о происшествии на это время.

Что говорят свидетели

Поскольку происшествие случилось очень рано, то и свидетелей произошедшего немного.

«Я знаю ровно то же, что и вы – что девушка погибла от удара током, – рассказала сотрудница магазина «Мила», расположенного недалеко от Докшицкого исполкома. – Фонтан всегда работал, не помню я, чтобы его надолго закрывали. Открыли его давно, но не помню в каком году».

Сайт российской фирмы «Vodalux», которая устанавливала фонтан в Докшицах, сообщает, что произошло это в 2007 году к 600-летию города. Фонтан имеет подводную подсветку. В его конструкции применено оборудование фирмы «Fontana».

Фото: radzima.org

В самой фирме сообщили, что не в курсе происшествия. По словам собеседника, напряжение подсветки, которую поставляет фирма, составляет 12 вольт.

«12 вольт – это безопасное напряжение. Оно не предусматривает, что человека может убить. У насосов напряжение 220 вольт, но обычно они установлены на сухую. Здесь нужно разбираться», – сообщили в фирме.

Из Следственного комитета в фирму пока не звонили.

Официальная версия

Согласно Следственному комитету, ночью 21 июня 22-летняя девушка гуляла со своим знакомым в Докшицах. Она решила сфотографироваться в фонтане.

«По словам очевидца, зайдя в воду, она получила удар током. До приезда медиков она скончалась на месте происшествия», – сообщили в СК.

В ведомстве отмечают, что пока «говорить о причине гибели девушки преждевременно, как и утверждать то, что это было смертельное электротравмирование». Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

Подсветку из фонтана СК забрал на экспертизу.

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